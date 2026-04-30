الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الخميس 30 أبريل 2026، بعدما سجلت ارتفاعًا محدودًا في بداية التداولات، لتعود الأسعار إلى الهبوط مجددًا وسط حالة من الترقب داخل سوق الصاغة ، بالتزامن مع استمرار التذبذب في الأسواق العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات أسعار الدولار والنفط.

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة

وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 700 جنيه من أعلى سعر سجله في وقت سابق من العام الجاري وهو 7650 جنيها، ليسجل اليوم 6950 جنيهًا.

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، عادت الأسعار للتراجع مرة أخرى داخل الأسواق ، حيث فقد جرام الذهب في مختلف الأعيرة جزءًا من مكاسبه الصباحية، وسط متابعة حذرة من المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب عالميًا، مع تأثر الأسواق بحركة الدولار الأمريكي وتداعيات التوترات السياسية والاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب في مصر بعد التراجع الأخير

وفقًا لآخر تحديث لأسعار الذهب في السوق، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 7942 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 6950 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 5957 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 55600 جنيهًا.

ويُعد هذا التراجع استمرارًا لحالة التذبذب التي يشهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة، بعدما تحركت الأسعار بين الارتفاع والانخفاض أكثر من مرة خلال الجلسات الماضية.

عيار 21 يتراجع مجددًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق ، نحو 6950 جنيهًا، متراجعًا بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى في وقت سابق من اليوم.

ويُعد عيار 21 المؤشر الأهم لحركة الذهب في مصر، نظرًا للإقبال الكبير عليه سواء في عمليات الشراء بغرض الزينة أو الادخار، لذلك فإن أي تحرك في سعره ينعكس بشكل مباشر على حركة السوق.

سعر الذهب

تقلبات السوق العالمية تضغط على الأسعار

يرتبط سعر الذهب في مصر بشكل مباشر بالأسعار العالمية، التي تشهد خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب الواضح نتيجة عدة عوامل، أبرزها تحركات الدولار الأمريكي، وأسعار النفط، وقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.

ويتابع المستثمرون عن كثب سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة بعد تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع، وهو القرار الذي ساهم في تهدئة نسبية في حركة الذهب، لكنه لم يمنع استمرار التقلبات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية.

التوترات العالمية ما زالت مؤثرة

لا تزال التوترات الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، تمثل عاملًا مؤثرًا في حركة الذهب، إذ تدفع حالة القلق وعدم اليقين المستثمرين نحو الأصول الآمنة وعلى رأسها الذهب.

وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة يزيد من الضغوط التضخمية، ما يضع الأسواق في حالة ترقب دائم لقرارات الفائدة والسياسات النقدية، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار المعدن الأصفر.

السوق يترقب الاتجاه القادم

في السوق، يترقب التجار والمستهلكون الاتجاه القادم لأسعار الذهب، خاصة مع التذبذب المستمر الذي يجعل قرارات البيع والشراء أكثر صعوبة.

ويرى بعض المتعاملين أن السوق قد يشهد تحركات جديدة خلال الساعات المقبلة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، تبعًا لتطورات الأسعار العالمية وتحركات الدولار داخل السوق.

تراجع سعر الذهب

الذهب ما زال مرتفعًا مقارنة ببداية العام

ورغم التراجع الحالي، فإن أسعار الذهب ما زالت مرتفعة مقارنة ببداية العام، حيث سجل الذهب مكاسب قوية منذ يناير وحتى الآن، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا وارتفاع معدلات التضخم في عدة أسواق.

ويعني ذلك أن التراجعات الحالية لا تزال ضمن نطاق التحركات الطبيعية للسوق، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها الذهب خلال الأشهر الماضية.

توقعات سعر الذهب خلال الفترة المقبلة

يُتوقع استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات مفاجئة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية وقرارات الفائدة الأمريكية.

كما أن أي تصعيد جيوسياسي أو تغيرات في أسعار النفط والدولار قد يدفع الذهب إلى الارتفاع مجددًا، بينما قد يؤدي هدوء الأسواق وتحسن المؤشرات الاقتصادية إلى مزيد من التراجع.

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

الطعمية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

ترشيحاتنا

أبرد مكان فى الكون

ثلج يفوق الخيال.. كيف كشف العلماء أبرد مكان معروف في الكون؟

أفريقيا

قارة تنقسم .. كيف تعيد أفريقيا رسم خريطة الأرض؟

الأهلي

مصيره بيد الزمالك وبيراميدز.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

بالصور

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد