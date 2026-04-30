700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الخميس 30 أبريل 2026، بعدما سجلت ارتفاعًا محدودًا في بداية التداولات، لتعود الأسعار إلى الهبوط مجددًا وسط حالة من الترقب داخل سوق الصاغة ، بالتزامن مع استمرار التذبذب في الأسواق العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات أسعار الدولار والنفط.



سعر الذهب عيار 21

وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 700 جنيه من أعلى سعر سجله في وقت سابق من العام الجاري وهو 7650 جنيها، ليسجل اليوم 6950 جنيهًا.

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، عادت الأسعار للتراجع مرة أخرى داخل الأسواق ، حيث فقد جرام الذهب في مختلف الأعيرة جزءًا من مكاسبه الصباحية، وسط متابعة حذرة من المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.

ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب عالميًا، مع تأثر الأسواق بحركة الدولار الأمريكي وتداعيات التوترات السياسية والاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب في مصر بعد التراجع الأخير

وفقًا لآخر تحديث لأسعار الذهب في السوق، جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 7942 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 6950 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 5957 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 55600 جنيهًا.

ويُعد هذا التراجع استمرارًا لحالة التذبذب التي يشهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة، بعدما تحركت الأسعار بين الارتفاع والانخفاض أكثر من مرة خلال الجلسات الماضية.

عيار 21 يتراجع مجددًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق ، نحو 6950 جنيهًا، متراجعًا بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى في وقت سابق من اليوم.

ويُعد عيار 21 المؤشر الأهم لحركة الذهب في مصر، نظرًا للإقبال الكبير عليه سواء في عمليات الشراء بغرض الزينة أو الادخار، لذلك فإن أي تحرك في سعره ينعكس بشكل مباشر على حركة السوق.



تقلبات السوق العالمية تضغط على الأسعار

يرتبط سعر الذهب في مصر بشكل مباشر بالأسعار العالمية، التي تشهد خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب الواضح نتيجة عدة عوامل، أبرزها تحركات الدولار الأمريكي، وأسعار النفط، وقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.

ويتابع المستثمرون عن كثب سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة بعد تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع، وهو القرار الذي ساهم في تهدئة نسبية في حركة الذهب، لكنه لم يمنع استمرار التقلبات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية.

التوترات العالمية ما زالت مؤثرة

لا تزال التوترات الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، تمثل عاملًا مؤثرًا في حركة الذهب، إذ تدفع حالة القلق وعدم اليقين المستثمرين نحو الأصول الآمنة وعلى رأسها الذهب.

وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة يزيد من الضغوط التضخمية، ما يضع الأسواق في حالة ترقب دائم لقرارات الفائدة والسياسات النقدية، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار المعدن الأصفر.

السوق يترقب الاتجاه القادم

في السوق، يترقب التجار والمستهلكون الاتجاه القادم لأسعار الذهب، خاصة مع التذبذب المستمر الذي يجعل قرارات البيع والشراء أكثر صعوبة.

ويرى بعض المتعاملين أن السوق قد يشهد تحركات جديدة خلال الساعات المقبلة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، تبعًا لتطورات الأسعار العالمية وتحركات الدولار داخل السوق.



الذهب ما زال مرتفعًا مقارنة ببداية العام

ورغم التراجع الحالي، فإن أسعار الذهب ما زالت مرتفعة مقارنة ببداية العام، حيث سجل الذهب مكاسب قوية منذ يناير وحتى الآن، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا وارتفاع معدلات التضخم في عدة أسواق.

ويعني ذلك أن التراجعات الحالية لا تزال ضمن نطاق التحركات الطبيعية للسوق، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها الذهب خلال الأشهر الماضية.

توقعات سعر الذهب خلال الفترة المقبلة

يُتوقع استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات مفاجئة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية وقرارات الفائدة الأمريكية.

كما أن أي تصعيد جيوسياسي أو تغيرات في أسعار النفط والدولار قد يدفع الذهب إلى الارتفاع مجددًا، بينما قد يؤدي هدوء الأسواق وتحسن المؤشرات الاقتصادية إلى مزيد من التراجع.