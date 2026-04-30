نزل 30 جنيهًا في أول التعاملات المسائية .. موقف الذهب بالصاغة اليوم

فقد سعر الذهب قيمة جديدة من تسعيره مع أول تعاملات مسائية له اليوم الخميس 30-4-2026 علي مستوى محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يتراجع

بلغ معدل تراجع سعر الذهب في تعاملات اليوم 30 جنيهًا للجرام الواحد مقارنة بما كان عليه في تداولات أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب 6960 جنيهًأ في آخر تحديث له قبل قليل.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7954 جنيهًأ للشراء و 7897 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7291 جنيها للشراء و 7239 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6960 جنيها للشراء و 6910 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5966 جنيها للشراء و 5922 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 55.68 ألف جنيه للشراء و 55.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4636 دولار للشراء و 4635 دولار للبيع.