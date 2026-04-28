الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 .. تحديث الصاغة الآن

عبد الفتاح تركي

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 .. شهدت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي، مع تسجيل مستويات ملحوظة في مختلف الأعيرة داخل سوق الصاغة، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط في ظل التغيرات الاقتصادية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الفئة الأكثر تداولًا ومبيعًا في محافظات مصر، نحو 6985 جنيهًا للبيع، و6953 جنيهًا للشراء، ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على هذا العيار تحديدًا نظرًا لتوازنه بين السعر والجودة.

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع وسط اضطرابات حادة بأسواق الأسهم

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات اليوم نحو 7982.75 جنيه للبيع، و7925.75 جنيه للشراء، ويعد هذا العيار الأعلى من حيث النقاء، حيث يفضله بعض المستثمرين في شراء السبائك والادخار طويل الأجل.

سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 7317.5 جنيه للبيع، و7265.25 جنيه للشراء، ويُستخدم هذا العيار بشكل كبير في بعض المشغولات الذهبية التي تجمع بين النقاء والصلابة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 5987.25 جنيه للبيع، و5944.25 جنيه للشراء، ويُعد من الخيارات المناسبة للراغبين في شراء مشغولات ذهبية بأسعار أقل نسبيًا مقارنة بالأعيرة الأعلى.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم نحو 55880 جنيهًا للبيع، و55480 جنيهًا للشراء، ويعد من أبرز أشكال الاستثمار في الذهب، حيث يقبل عليه المواطنون كوسيلة لحفظ القيمة.

سعر أونصة الذهب اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب في مصر اليوم نحو 16.4679 دولار للبيع، و4678.71 دولارًا للشراء، في ظل متابعة مستمرة لتحركات الأسعار العالمية وتأثيرها على السوق المحلية.

لماذا يظل الذهب ملاذًا آمنًا

يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، حيث يلجأ إليه المستثمرون للتحوط ضد التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات، خاصة مع التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، ما يجعله في صدارة الخيارات الاستثمارية.

تفاوت أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر من محل صاغة إلى آخر بسبب المصنعية، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة بين 150 و300 جنيه، وذلك وفقًا لنوع العيار ومكان الشراء، كما تختلف من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب

وتتراوح نسبة المصنعية في الأغلب بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الأخرى في السبيكة قل القيراط، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على سعر المشغولات الذهبية النهائية.

وحدة قياس الذهب في الأسواق

تُستخدم الأوقية كوحدة أساسية لوزن الذهب عالميًا، حيث تزن 31.1 جرام، وهي الوحدة المعتمدة في تداول السبائك والحلي، كما تعد مؤشرًا مهمًا لمتابعة حركة أسعار الذهب على المستوى الدولي.

متابعة لحظية لحركة أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات مستمرة على مدار اليوم، نتيجة تأثرها بالأسعار العالمية وحركة العرض والطلب داخل السوق المحلية، ما يدفع المتعاملين إلى متابعة التحديثات بشكل لحظي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.

تويوتا
