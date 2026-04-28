انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم حالة من الهبوط المفاجئ في جميع الأعيرة، وسط تراجع واضح في السوق المحلي متأثرًا بحركة الذهب عالميًا وتغيرات سعر الدولار في السوق الموازي والبنوك.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 6,985 جنيهًا للبيع و6,955 جنيهًا للشراء، بينما هبط سعر الجنيه الذهب إلى مستويات أقل من 56 ألف جنيه، مسجلًا 55,880 جنيهًا للبيع و55,640 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر (جميع الأعيرة)

تفاصيل حركة الأسعار في السوق

سجل عيار 24 تراجعًا ليهبط إلى 7,985 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس انخفاضًا في الطلب الاستثماري على الذهب الخام عالي النقاء، بالتزامن مع حركة تصحيح في الأسعار العالمية.

أما عيار 21، فقد شهد انخفاضًا واضحًا ليصل إلى 6,985 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تأثيرًا في السوق المصري، ما أدى إلى حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين.

وفيما يخص عيار 18، فقد واصل الهبوط ليسجل 5,985 جنيهًا للبيع، متأثرًا بانخفاض الطلب على المشغولات الذهبية المتوسطة.

بينما تراجع عيار 14 إلى 4,655 جنيهًا، ويُستخدم غالبًا في المشغولات منخفضة التكلفة.

وسجل الجنيه الذهب انخفاضًا جديدًا إلى 55,880 جنيهًا، ما يعكس تراجعًا في القوة الشرائية للمستثمرين الصغار الذين يعتمدون عليه كأداة ادخار.

أما على المستوى العالمي والمحلي، فقد بلغت الأونصة الذهبية 4,679.68 دولار، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار في السوق المصري، في حين استقر دولار الصاغة عند 53.06 جنيه مقابل 52.55 جنيه في البنوك، ما يوضح استمرار الفجوة بين السعرين وتأثيرها على تسعير الذهب محليًا.

يأتي هذا التراجع في إطار حالة من التقلبات التي يشهدها سوق الذهب عالميًا، مع استمرار ترقب المستثمرين لقرارات الفائدة الأمريكية وحركة الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق المصري ويزيد من حالة عدم الاستقرار في التسعير اليومي.