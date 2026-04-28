أحمد موسى يهاجم لاعبي الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز: والله لا يستحقوا التشجيع
قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق
طريقة الاستغفار الصحيحة كما وردت في السنة النبوية.. كلمات بسيطة تفتح لك أبواب الرحمة
أبو العينين يدعو لميثاق عالمي للذكاء الاصطناعي: لا تتركوا مصير الإنسان للخوارزميات
انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة
انهيار وموقف معقد.. تعليق شوبير على هزيمة الأهلي أمام بيراميدز
غضب كبير.. أول رد فعل من مجلس الأهلي ضد توروب بعد ثلاثية بيراميدز
محمود حجازي لـ صدى البلد: لن أتنازل عن حقي في مواجهة التشهير والشائعات
صدمة وبكاء شوبير.. كواليس صادمة داخل غرفة ملابس الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز
شبانة لـ جماهير الأهلي: متزعلوش من لعيبة فاشلة
سلوكياته وألفاظه غير لائقة|أول رد من مدرسة الطالب المتعرض للضرب والتنمر
بيتسابقوا بالموتوسيكلات .. مصرع ثلاثة طلاب بالإعدادية في حادث بالدقهلية | أسماء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم حالة من الهبوط المفاجئ في جميع الأعيرة، وسط تراجع واضح في السوق المحلي متأثرًا بحركة الذهب عالميًا وتغيرات سعر الدولار في السوق الموازي والبنوك.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 6,985 جنيهًا للبيع و6,955 جنيهًا للشراء، بينما هبط سعر الجنيه الذهب إلى مستويات أقل من 56 ألف جنيه، مسجلًا 55,880 جنيهًا للبيع و55,640 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر (جميع الأعيرة)

عيار 24: 7,985 جنيه بيع | 7,950 جنيه شراء

عيار 21: 6,985 جنيه بيع | 6,955 جنيه شراء

عيار 18: 5,985 جنيه بيع | 5,960 جنيه شراء

عيار 14: 4,655 جنيه بيع | 4,635 جنيه شراء

الجنيه الذهب: 55,880 جنيه بيع | 55,640 جنيه شراء

الأونصة بالجنيه: 248,295 جنيه بيع | 247,230 جنيه شراء

الأونصة بالدولار: 4,679.68 دولار

دولار الصاغة: 53.06 جنيه مقابل 52.55 جنيه في البنك

تفاصيل حركة الأسعار في السوق

تقرير: إعلان الهدنة المؤقتة ساهم في دفع أسعار الذهب نحو الارتفاع

سجل عيار 24 تراجعًا ليهبط إلى 7,985 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس انخفاضًا في الطلب الاستثماري على الذهب الخام عالي النقاء، بالتزامن مع حركة تصحيح في الأسعار العالمية.

سعر الذهب عيار 21

أما عيار 21، فقد شهد انخفاضًا واضحًا ليصل إلى 6,985 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تأثيرًا في السوق المصري، ما أدى إلى حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين.

وفيما يخص عيار 18، فقد واصل الهبوط ليسجل 5,985 جنيهًا للبيع، متأثرًا بانخفاض الطلب على المشغولات الذهبية المتوسطة.

بينما تراجع عيار 14 إلى 4,655 جنيهًا، ويُستخدم غالبًا في المشغولات منخفضة التكلفة.

وسجل الجنيه الذهب انخفاضًا جديدًا إلى 55,880 جنيهًا، ما يعكس تراجعًا في القوة الشرائية للمستثمرين الصغار الذين يعتمدون عليه كأداة ادخار.

أسعار الذهب في مصر

أما على المستوى العالمي والمحلي، فقد بلغت الأونصة الذهبية 4,679.68 دولار، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار في السوق المصري، في حين استقر دولار الصاغة عند 53.06 جنيه مقابل 52.55 جنيه في البنوك، ما يوضح استمرار الفجوة بين السعرين وتأثيرها على تسعير الذهب محليًا.

يأتي هذا التراجع في إطار حالة من التقلبات التي يشهدها سوق الذهب عالميًا، مع استمرار ترقب المستثمرين لقرارات الفائدة الأمريكية وحركة الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق المصري ويزيد من حالة عدم الاستقرار في التسعير اليومي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ"صدى البلد" سر الإقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام بدءًا من أغسطس

النائب أحمد الحمامصي

الحمامصي يعتزم تقديم تعديل تشريعي ينهي وقف معاش الابنة عند الزواج

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

وجود سحـ ـجات أسفل قدم عروس بورسعيد.. ممثل الطب الشرعي: ماتـ ـت مخـ ـنوقة| فيديو

سعر الذهب

نزل 650 جنيهاً من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

زلزال

لم يشعر بها أحد| زلزال يضرب مدينة مصرية.. مسؤول بالبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

الدكتور ياسر الصردي

لمدة عام.. تكليف ياسر الصردي مديرًا للدعوة بـ «أوقاف كفر الشيخ»

ترشيحاتنا

آيفون 18 برو ماكس

آيفون 18 برو ماكس يكسر قواعد النحافة لأجل كاميرا خارقة

آبل

آبل ترفع سقف التحدي بـ "آيفون ألترا" القابل للطي وماك بوك بشاشة لمس

أخبار السيارات

أخبار السيارات | إطلاق أريا نيسمو لمواجهة هيونداي أيونيك .. وBYD تطرح "YangWang U7"

بالصور

ألفاروميو تعلن عن افتتاح أكاديمية لتعليم القيادة الاحترافية

الفاروميو
الفاروميو
الفاروميو

معرض بكين 2026 ..‏ شيري تكشف رؤيتها من أجل العائلة وتقدم TIGGO V لأول مرة عالميًا

شيري TIGGO V
شيري TIGGO V
شيري TIGGO V

نيسان تعيد جودزيلا للحياة .. ‏GT-R R36‎ في الطريق

نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

فيديو

سباق ناسكار

كارثة على حلبة السرعة.. حادث جماعي يضرب سباق ناسكار في أمريكا

إلهام وجدى

المجازفة سر اختياراتي .. أبرز تصريحات إلهام وجدي فى «الستات مايعرفوش يكدبوا»

أصالة وزوجها فائق حسن

أحب أشوف جوزي في أحلى طلة.. أصالة ترد على ظهور فائق حسن باللون الأشقر

النقيب محمد ياسر هوتش

حكاية بطل.. قصة استشهاد "الصقر" نقيب محمد ياسر هوتش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد