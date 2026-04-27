عيار 21 يتراجع بقيمة 20 جنيه .. انخفاض أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27 أبريل 2026 تراجعًا ملحوظًا مقارنة ببداية الأسبوع وختام تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل انخفاضًا جديداً اليوم في ظل تحركات هادئة بالسوق العالمي.

وبالنظر إلى بداية الأسبوع، يتضح أن الأسعار بدأت على مستويات مرتفعة نسبيًا يومي السبت والأحد، قبل أن تدخل في مسار هبوطي مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

ويعكس هذا الأداء حالة من الاستقرار النسبي المائل للانخفاض، في ظل ترقب الأسواق لتحركات الذهب عالميًا، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتذبذب أسعار الدولار.



أسعار الذهب اليوم

ووفقاً لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر فقد جاءت كالتالي:

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 7977 جنيهًا، مقابل 8000 جنيه في ختام تعاملات الأحد وبداية الأسبوع، ليفقد نحو 23 جنيهًا.

كما تراجع عيار 21، الأكثر انتشاراً في مصر، إلى 6980 جنيهًا مقارنة بـ7000 جنيه، بانخفاض 20 جنيهًا.

وانخفض سعر عيار 18 ليسجل 5983 جنيهًا، مقابل 6000 جنيه خلال اليومين الماضيين،

بينما سجل عيار 14 نحو 4653 جنيهًا مقابل 4666 جنيهًا، مما يعكس تراجعًا طفيفًا في مختلف الأعيرة.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 55839 جنيهًا، مقارنة بـ56000 جنيه في ختام الأسبوع، بخسارة بلغت 161 جنيهًا،

فيما تراجعت الأوقية عالميًا ومحليًا لتسجل 248112 جنيهًا مقابل 248827 جنيهًا.