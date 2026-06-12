"العلاج في الشارع" بديل فعّال.. خبير يكشف أسباب عودة المدمنين للتعاطي

أكد حسام حبلص، أخصائي تعديل السلوك، أن نسب الانتكاس بين المتعافين من الإدمان داخل بعض المصحات العلاجية مرتفعة بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن حالات الانتكاس قد تحدث فور الخروج من مراكز العلاج، بل إن بعض المرضى يعودون للتعاطي خلال وقت قصير جدًا لا يتجاوز الساعة الأولى أحيانًا.

نسبة تعافي محدودة

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحديث هنا لا يتعلق بحالات فردية أو استثناءات، وإنما بنسب كبيرة يمكن رصدها ميدانيًا، لافتًا إلى أن نتائج بعض الدفعات العلاجية قد لا تتجاوز نسبة تعافي محدودة جدًا، قد تصل إلى عدد قليل من الحالات بين كل مائة مريض.

العلاج في الشارع

وأضاف أن هناك مفهومًا شائعًا في المجال العلاجي يُعرف بـ"العلاج في الشارع"، ويقصد به متابعة المريض داخل بيئته الطبيعية، حيث يظل على تواصل يومي مع الحياة الواقعية، مع خضوعه لإشراف طبي ومتابعة من متخصصين أثناء مرحلة الانسحاب والعلاج السلوكي.

احتمالية العودة للتعاطي

وأشار إلى أن الإدمان يُعد مرضًا انتكاسيًا بطبيعته، ما يعني أن احتمالية العودة للتعاطي تظل قائمة حتى بعد التعافي، وهو ما يستوجب وضع هذا الاحتمال ضمن الخطة العلاجية منذ البداية، وليس التعامل معه كحالة استثنائية.

إعادة تأهيل السلوك

وشدد على أن نجاح العلاج لا يرتبط بالمصحة وحدها، وإنما يعتمد على مجموعة عوامل متكاملة تشمل البيئة المحيطة، والمتابعة المستمرة، ودعم الأسرة، وإعادة تأهيل السلوك، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي هو تحقيق تعافٍ مستقر وليس مجرد التوقف المؤقت عن التعاطي.