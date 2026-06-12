خبير مكافحة إدمان: لا توجد قاعدة ثابتة لتحديد طريقة العلاج

أكد أحمد يحيى، معالج الإدمان، أنه لا توجد قاعدة ثابتة أو نموذج واحد يمكن تطبيقه على جميع حالات الإدمان لتحديد طريقة العلاج، مشددًا على أن كل حالة لها ظروفها الخاصة التي تستوجب تقييمًا دقيقًا قبل اختيار الأسلوب العلاجي المناسب.

تحديد خطة التعافي

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن التعامل مع ملف الإدمان لا يعتمد على تصنيف واحد أو أحكام عامة، بل يقوم على دراسة متكاملة لحالة المريض والبيئة المحيطة به ومدى تأثيرها في سلوكه، لافتًا إلى أن الفروق الفردية تلعب دورًا أساسيًا في تحديد خطة التعافي.

الحماية من الانتكاس

وأضاف أن بعض الحالات قد تستجيب للعلاج خارج المصحات تحت ضوابط صارمة، بينما تحتاج حالات أخرى إلى تدخل علاجي داخل مراكز متخصصة لضمان الحماية من الانتكاس، مؤكدًا أن البيئة تظل عاملًا حاسمًا في نجاح أو فشل العلاج.

إعادة تأهيل المريض

وشدد على أن الهدف الأساسي من أي برنامج علاجي ليس فقط التوقف عن التعاطي، وإنما إعادة تأهيل المريض نفسيًا وسلوكيًا ليتمكن من الاندماج في المجتمع بشكل طبيعي ومستقر.