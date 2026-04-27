استقرار الذهب محليًا وعالميًا.. عيار 21 عند 7000 جنيه والأوقية 4710 دولارات

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من الاستقرار خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب المستثمرين لتطورات جيوسياسية مرتبطة بمقترح إيراني جديد لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، إلى جانب انتظار قرارات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.

وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية استقرت خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام الأسبوع الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 7000 جنيه، بينما استقرت الأوقية عالميًا عند 4710 دولارات حتى وقت إعداد التقرير، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8000 جنيه، فيما بلغ عيار 18 نحو 6000 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 56 ألف جنيه، موضحًا أن السوق المحلية شهدت تراجعًا بنحو 30 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، في حين خسرت الأوقية عالميًا نحو 122 دولارًا خلال الفترة نفسها، متأثرة بتصاعد الضغوط التضخمية وتحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وأشار تقرير صادر عن «مرصد الذهب» إلى أن أسعار الذهب في السوق المصرية قفزت بنحو 6765 جنيهًا خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية الربع الأول من مارس 2026، بعدما ارتفع سعر الجرام من 525 جنيهًا إلى 7290 جنيهًا، محققًا زيادة تراكمية بلغت 1289%، ما يعكس قوة الاتجاه الصاعد طويل الأجل رغم التقلبات قصيرة المدى.



وعلى الصعيد العالمي، اتسمت الأسواق بالحذر مع تراجع نسبي للدولار الأمريكي، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن النزاع الأمريكي الإيراني، واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما أبقى المخاطر ومخاوف التضخم عند مستويات مرتفعة.

ورغم ذلك، لا يزال الذهب يتحرك في نطاق محدود دون اتجاه واضح على المدى القصير، في ظل حياد نسبي من المستثمرين، مع ترقب محفزات أقوى سواء على صعيد الانفراجة الدبلوماسية أو التغيرات في السياسة النقدية الأمريكية.

وأكد مجلس الذهب العالمي أن تناقض قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية وأرباح الشركات مع تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ما زال يضغط على معنويات الأسواق، مشيرًا إلى أن تصحيح أسعار الذهب خلال الفترة الماضية جاء مدفوعًا بارتفاع توقعات الفائدة وعوائد السندات وصعود النفط مع مكاسب طفيفة للدولار.



قرار الفائدة بالبنوك المركزية

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، مع متابعة المستثمرين لأي إشارات تتعلق بمستقبل السياسة النقدية، وما قد تحمله من تأثيرات مباشرة على حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.