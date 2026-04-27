كيف ينظم جهاز حماية المنافسة صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر؟

وافقت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طلب إنشاء مشروع مشترك بين شركة أورنج أر دي سي إس إيه وشركة فوداكوم إنترناشيونال ليمتد، وذلك في إطار مراجعة الجهاز للصفقات والاتفاقات الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على قواعد المنافسة العادلة داخل السوق.



كما وافقت اللجنة على طلب اندماج شركة أرلا فودز أمبا مع شركة دويتشس ميلشكونتور إي جي (دي. إم. كيه إي جي) في شركة أرلا فودز أمبا، ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بملفات التركزات الاقتصادية التي تخضع للفحص والدراسة من جانب الجهاز.

وتأتي هذه الموافقات في إطار الدور الرقابي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمتابعة عمليات الاندماج والاستحواذ والمشروعات المشتركة، بما يضمن عدم الإضرار بالمنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويواصل الجهاز فحص طلبات التركزات الاقتصادية وفقًا للضوابط القانونية والمعايير المنظمة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية السوق من أي ممارسات قد تؤثر على بيئة المنافسة أو تضر بمصالح المستهلكين.