ندب محمد سامي مساعداً لوزير الصناعة للشئون الاستراتيجية

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة قراراً بندب المهندس محمد سامي مساعداً للوزير للشؤون الاستراتيجية، في خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة في أروقة وزارة الصناعة.

ويتمتع المهندس محمد سامي بخبرة طويلة في مجال التخطيط و المشروعات حيث عمل في شركة هاليبرتون، وشركة دار الهندسة، وشركة إنبي حيث شغل عدة مواقع في مجالات التخطيط وإدارة المشروعات، كما تم انتدابه للعمل بقطاع التخطيط والمشروعات في الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث تولى الإشراف على شركات القطاع العام التابعة للهيئة، واكتسب خبرات واسعة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة وتنفيذ المشروعات وقاد جهود تطوير منظومات التخطيط، بما في ذلك إعداد الخطط الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي لشركات القطاع.

المهندس محمد سامي حاصل على بكالوريوس الهندسة (قسم ميكانيكا) من جامعة عين شمس عام 2001، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام 2009.