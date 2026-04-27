استقرار الذهب في مصر.. عيار 21 عند 7000 جنيه وسط فجوة سعرية 25 جنيهًا وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار بعد عودة التداول من العطلة الأسبوعية، حيث سجل عيار 21 مستوى 7000 جنيه، وعيار 24 نحو 8000 جنيه، وعيار 18 حوالي 6000 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 56000 جنيه، وسط حالة من التوازن في السوق المحلي.
 

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن السوق المصري يشهد حالة من التوازن الدقيق، تعكس ترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأمريكية والمشهد الجيوسياسي العالمي، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه ساهم في الحفاظ على ثبات الأسعار، إلى جانب هدوء التداولات العالمية بسبب العطلة الأسبوعية، ما انعكس على السوق المحلي باستقرار لليوم الثاني على التوالي.
وأوضح إمبابي أن الفجوة السعرية في السوق المحلي والتي بلغت نحو 25.27 جنيه بنسبة 0.36% تُعد طبيعية وتعكس كفاءة التسعير دون وجود ضغوط غير اعتيادية، مؤكدًا أن السوق يتحرك تحت تأثير ثلاثة عوامل رئيسية تشمل التضخم العالمي، والسياسة النقدية الأمريكية، واستقرار سعر الصرف محليًا، وهو ما يدفع الأسعار للتحرك في نطاق محدود.
 

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 4726.62 دولار للأونصة، مدعومة بانخفاض الدولار وتطورات جيوسياسية مرتبطة بالشرق الأوسط، فيما سجلت الفضة 76.45 دولارًا والبلاتين 2025.20 دولار، والبلاديوم 1493.50 دولار، وسط حالة من الترقب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.
وتوقع إمبابي أن يتحرك عيار 21 بين 6950 و7050 جنيه خلال الأسبوعين المقبلين، مع استمرار الاتجاه العرضي في ظل غياب محفزات قوية تدفع السوق لاتجاه واضح، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تعتمد بشكل أساسي على التطورات العالمية، خاصة قرارات الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

