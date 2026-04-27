غرفة الأخشاب والأثاث تقود دفعة تصديرية من الصعيد لتعزيز “صنع في مصر” عالميًا

أعلنت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد عبد الغفار، عن مشاركتها في رعاية فعاليات النسخة الرابعة من معرض “إكسبورت سمارت – صعيد مصر”، والذي يُقام اليوم الاثنين.



وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الغرفة على نشر الوعي التصديري، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المصنعين والمصدرين في محافظات الصعيد، إلى جانب ربط الشركات بمقدمي الخدمات المتخصصة بما يسهم في رفع جاهزيتها للتصدير وتمكينها من دخول الأسواق العالمية.

وشهد جناح الغرفة زيارة اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، و رانيا حبيب الرئيس التنفيذي للمعرض ، حيث كان في استقبالهما خليفة سالم، عضو هيئة مكتب غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، الذي استعرض جهود الغرفة في دعم المصنعين وتطوير قدراتهم الإنتاجية والتصديرية.

وأكد خليفة سالم أن مشاركة الغرفة في المعرض تعكس الإيمان بالإمكانات الصناعية الواعدة التي يمتلكها صعيد مصر، مشيرًا إلى تنوع القاعدة الإنتاجية في قطاعات الأخشاب والأثاث والصناعات الغذائية والمنسوجات والبلاستيك والكيماويات ومواد البناء.

وأضاف أن الغرفة تعمل على توفير بيئة داعمة للمصنعين من خلال التدريب والتأهيل الفني والتسويقي، وخلق قنوات اتصال مباشرة مع الخبراء والجهات المعنية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص الشراكة وبناء علاقات تجارية مستدامة تدعم جهود التنمية الصناعية في صعيد مصر.

واختتمت الغرفة بالتأكيد على تطلعها إلى تعزيز التعاون وفتح فرص جديدة أمام المصنعين والمصدرين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز انتشار شعار “صنع في مصر” في مختلف الأسواق الدولية.