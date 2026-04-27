وزير الصناعة يصدر قرارًا بتعيين محمد زادة مساعدًا للصناعات الاستراتيجية

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة قرارًا بتعيين المهندس محمد زادة مساعدًا للوزير للصناعات الاستراتيجية، وذلك في إطار توجه الوزارة لتعزيز منظومة العمل الصناعي ودعم القطاعات الاستراتيجية من خلال الاستعانة بالخبرات القيادية المتخصصة في الصناعات الثقيلة.

ويتمتع المهندس محمد زادة بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 22 عامًا في الصناعات الثقيلة، شملت مجالات إدارة المشروعات وسلاسل الإمداد وقيادة التحول الاستراتيجي، مع تنوع خبراته بين صناعات الصلب والأسمنت والمعدات الثقيلة والنقل.



وشغل زادة عددًا من المناصب القيادية البارزة في كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الثقيلة، من بينها منصب المدير الإقليمي لمجموعة لافارج العالمية للأسمنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغل مناصب في شركات حديد المصريين والمراكبي للصلب، وكان آخر منصب يشغله المدير العام لشركة السويس للصلب.

كما ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في مجالات الصناعات الثقيلة والبنية التحتية، حيث شارك في إنشاء 8 مصانع بقطاع الأسمنت على المستوى الإقليمي والدولي، إلى جانب 10 مشروعات في صناعة الصلب، مع تطبيق نماذج تشغيل متقدمة قائمة على التحول الرقمي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم مفاهيم التنمية المستدامة.

وحصل المهندس محمد زادة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص الإدارة الاستراتيجية من جامعة ماستريخت للإدارة بهولندا عام 2015، وبكالوريوس الهندسة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004.