قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة هزت المرج.. تفاصيل مصرع ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب الخلافات
رسائل نارية.. نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وقوية والعدو تفاجأ بصمود المقاومين
أحد أبطال حرب أكتوبر.. الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء
نجوم أفريقيا يواصلون التألق.. محرز يقترب من إيتو وتوريه في الألقاب
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
بعد موافقة الشيوخ على القانون.. زيادة القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية إلى 7%
نيرة الأحمر : الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر
أرض البطولات.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء
كمين للمقاومة اللبنانية.. ضرب مروحية إسرائيلية خلال محاولة إنقاذ
جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله بعد رصدهم قرب خط الدفاع الأمامي بجنوب لبنان
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج
تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتعيين محمد زادة مساعدًا للصناعات الاستراتيجية

ولاء عبد الكريم

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة قرارًا بتعيين المهندس محمد زادة مساعدًا للوزير للصناعات الاستراتيجية، وذلك في إطار توجه الوزارة لتعزيز منظومة العمل الصناعي ودعم القطاعات الاستراتيجية من خلال الاستعانة بالخبرات القيادية المتخصصة في الصناعات الثقيلة.
ويتمتع المهندس محمد زادة بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 22 عامًا في الصناعات الثقيلة، شملت مجالات إدارة المشروعات وسلاسل الإمداد وقيادة التحول الاستراتيجي، مع تنوع خبراته بين صناعات الصلب والأسمنت والمعدات الثقيلة والنقل.
 

وشغل زادة عددًا من المناصب القيادية البارزة في كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الثقيلة، من بينها منصب المدير الإقليمي لمجموعة لافارج العالمية للأسمنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغل مناصب في شركات حديد المصريين والمراكبي للصلب، وكان آخر منصب يشغله المدير العام لشركة السويس للصلب.

كما ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في مجالات الصناعات الثقيلة والبنية التحتية، حيث شارك في إنشاء 8 مصانع بقطاع الأسمنت على المستوى الإقليمي والدولي، إلى جانب 10 مشروعات في صناعة الصلب، مع تطبيق نماذج تشغيل متقدمة قائمة على التحول الرقمي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم مفاهيم التنمية المستدامة.

وحصل المهندس محمد زادة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص الإدارة الاستراتيجية من جامعة ماستريخت للإدارة بهولندا عام 2015، وبكالوريوس الهندسة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004.

مساعد وزير وزير الصناعه التنمية الاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

دعاء الرزق

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة

الغندور

الغندور يثير الجدل بشأن عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

ترشيحاتنا

تعبيرية

برلماني: زيادة المكون المحلي لـ40% خطوة لتعزيز تنافسية المنتج المصري

مجلس الشيوخ

الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشات

النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ

محمود مسلم: المعاشات استحقاق وليست منحة.. ونطالب بمزيد من الجهد لتعزيز الاستدامة

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد