الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

إي اف چي هيرمس وإنفنيتي تطلقان أول تمويل تأجيري لبنية شحن السيارات الكهربائية في مصر

ولاء عبد الكريم

أعلنت شركة إي اف چي للحلول التمويلية عن توقيع أول اتفاقية من نوعها في مصر للتأجير التمويلي للبنية التحتية الخاصة بشحن السيارات الكهربائية مع شركة إنفنيتي المتخصصة في الطاقة المتجددة وحلول شحن السيارات الكهربائية، في خطوة تستهدف دعم التحول نحو التنقل الكهربائي وتعزيز انتشار البنية التحتية للشحن في السوق المحلي.
وتوفر الاتفاقية نموذجًا تمويليًا مبتكرًا يتيح لمشغلي نقاط الشحن التوسع في إنشاء محطات جديدة عبر حلول تمويلية تقلل من الأعباء الرأسمالية، بما يسهم في تسريع نشر محطات الشحن داخل المشروعات العقارية والتجارية والسكنية بمختلف أنحاء الجمهورية.
 

ومن خلال هذا التعاون، ستقدم إي اف چي للحلول التمويلية حزمة من الحلول التمويلية الهيكلية لدعم توسع شبكة إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية، بما يساعد على تعزيز انتشار المحطات وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية داخل مصر.
وتُعد إنفنيتي من أكبر وأسرع شبكات شحن السيارات الكهربائية نموًا في مصر وأفريقيا، حيث تواصل الشركة التوسع في نشر نقاط الشحن في مختلف القطاعات، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على وسائل النقل المستدامة.
وقال المهندس ناير فؤاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتسريع وتيرة التحول إلى التنقل الكهربائي في مصر، موضحًا أن التعاون مع إي اف چي للحلول التمويلية يتيح لمشغلي محطات الشحن التوسع بمرونة مالية أكبر مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
وأضاف أن الشركة تستهدف بناء بنية تحتية قوية وموثوقة لشحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من اعتماد هذا النوع من وسائل النقل في الحياة اليومية.
ومن جانبه، قال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، إن هذا التعاون يعكس قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو القطاعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن دعم توسع البنية التحتية للسيارات الكهربائية لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى دعم الاستدامة البيئية.
وأوضح أن الشركة تواصل تعزيز دورها كشريك استراتيجي في القطاعات المؤثرة، من خلال توفير حلول تمويلية تدعم خطط النمو على المدى الطويل.
وتسهم هذه الشراكة في تسريع انتشار محطات الشحن داخل المشروعات العقارية والتجارية، بما يشجع على زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، ويدعم جهود الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.
وتدير إنفنيتي حاليًا شبكة تضم 250 محطة وأكثر من 850 نقطة شحن في 18 محافظة، مع خطط مستمرة للتوسع بهدف الوصول إلى تغطية أوسع على مستوى الجمهورية.

