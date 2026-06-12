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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الافتتاحية في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

أسفرت نتائج الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026 عن اشتعال المنافسة مبكرًا بين المنتخبات الأربعة، بعدما حقق منتخبا المكسيك وكوريا الجنوبية الفوز في مباراتيهما الافتتاحيتين وحصدا أول ثلاث نقاط في مشوارهما بالمونديال.

وتصدر منتخب المكسيك جدول ترتيب المجموعة الأولى بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال المباراة الافتتاحية للبطولة، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة منحته الأفضلية في بداية المشوار. كما تمكن منتخب كوريا الجنوبية من تحقيق انتصار مهم على حساب منتخب جمهورية التشيك، ليحصد هو الآخر ثلاث نقاط ويؤكد رغبته في المنافسة بقوة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

في المقابل، تلقى منتخبا جمهورية التشيك وجنوب إفريقيا الخسارة في الجولة الأولى، ليتوقف رصيد كل منهما عند صفر من النقاط، ما يزيد من أهمية المواجهة المقبلة بالنسبة لهما من أجل الحفاظ على فرص التأهل وعدم الابتعاد مبكرًا عن دائرة المنافسة.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى على النحو التالي:

  • المكسيك: 3 نقاط.
  • كوريا الجنوبية: 3 نقاط.
  • جمهورية التشيك: دون نقاط.
  • جنوب إفريقيا: دون نقاط.

مواجهات الجولة الثانية في المجموعة الأولى

تتجه الأنظار إلى مباريات الجولة الثانية التي قد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد ملامح المنافسة داخل المجموعة الأولى، خاصة مع مواجهة قوية تجمع بين المنتخبين الفائزين في الجولة الافتتاحية.

ويلتقي منتخب المكسيك مع منتخب كوريا الجنوبية صباح الجمعة 19 يونيو، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى خلالها كل منتخب لتحقيق الفوز والانفراد بصدارة المجموعة والاقتراب خطوة كبيرة من حسم التأهل إلى الدور التالي.

وفي المواجهة الأخرى، يلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع منتخب جمهورية التشيك مساء الخميس 18 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة. وتمثل المباراة فرصة أخيرة نسبيًا للطرفين من أجل تعويض خسارة الجولة الأولى وإنعاش آمالهما في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل من البطولة


 

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