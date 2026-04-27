الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر البنزين اليوم الإثنين 27 آبريل 2026 ..آخر تحديث

أمل مجدى

يبحث المواطنون بشكل يومي عن أسعار البنزين والسولار لأنها من أهم العوامل المؤثرة على الحياة اليومية وميزانية الأسرة وتنعكس بشكل مباشر على أسعار المواصلات وتكلفة السلع الغذائية والخدمات.

ويعد النفط من أهم العوامل المؤثرة على أسعار البنزين والسولار وقد ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم  بشكل كبير مع استمرار التحركات وسط ترقب الأسواق لما قد تشهده الأيام المقبلة من مستجدات في سوق الطاقة العالمي.

شهدت أسعار البنزين والسولار استقراراً ملحوظاً اليوم الإثنين 27 أبريل 2026  بعد أن أعلنت وزارة البترول زيادة الأسعار في مارس الماضي واستمرار العمل بالتسعيرة الرسمية داخل جميع محطات وقود السيارات.

وتتابع وزارة البترول وهيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية الأسواق، لضمان التزام جميع محطات الوقود بالأسعار المحددة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق لحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.

وأعلنت وزارة البترول، زيادة أسعار البنزين والسولار في شهر مارس الماضي، بعد الأزمة الاقتصادية التي حدثت بسبب الحرب مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية .

أسعار البنزين والسولار اليوم

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار: 20.50 جنيهًا للتر

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات

يتابع المواطنون أيضًا أسعار اسطوانة البوتاجاز والتي جاءت على النحو التالي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا

الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

وقد نفت وزارة البترول زيادة أسعار البنزين والسولار بعد أن انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود زيادة جديدة .

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات، لما لها من تأثير سلبي على استقرار الأسواق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  إن أسعار البنزين والوقود لن تعود إلى مستوياتها السابقة بشكل فوري بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة يحتاج إلى وقت كبير.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر بعد 3 أشهر، وتعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، على أن تستمر الأسعار الحالية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو بتكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر في الأسعار قبل ذلك الموعد.

