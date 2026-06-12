رئيسة جامعة جونزاجا الأمريكية تكرم أبو ريدة

قامت الدكتورة كاتيا باسيريني، رئيسة جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية، بتكريم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أهدته درع الجامعة، احتفاءً بوصوله إلى مدينة سبوكين وتقديراً لدوره، كونه أقدم أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا ".

بدوره، حرص أبوريدة على إهداء رئيسة جامعة جونزاجا، درع الاتحاد المصري لكرة القدم وقميص منتخب مصر، تعبيراً عن خالص تقديره وشكره لها نظراً لحفاوة الاستقبال.

كما حرص خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر، علي تقديم الشكر للدكتورة كاتيا باسيريني على هذه اللفتة الطيبة، معربًا عن تقديره لها ودعمها لمنتخب مصر.

كانت رئيسة جامعة جونزاجا قد حضرت، أمس، مران منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة بلجيكا، في الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2026، وألقت كلمة ترحيبية بمنتخب مصر، مُعربة عن سعادتها بتواجد الفراعنة في كأس العالم،