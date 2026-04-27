مصلحة الرقابة الصناعية تحل 1331 شكوى بنسبة تتجاوز 99%

أعلن اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، أن المصلحة نجحت خلال الفترة من يناير 2017 حتى نهاية مارس 2026 في حل 1331 شكوى من إجمالي 1335 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بنسبة إنجاز تتجاوز 99%.

وأوضح أن عام 2025 شهد حل جميع الشكاوى الواردة مباشرة إلى المصلحة من المواطنين والجهات المختلفة، والتي بلغ عددها 653 شكوى، كما تم حل 3134 شكوى واردة من جهاز حماية المستهلك بالكامل.



وأشار إلى أن الربع الأول من عام 2026 شهد ورود 156 شكوى مباشرة إلى المصلحة، إلى جانب 824 شكوى من جهاز حماية المستهلك، وتم حلها بنسبة تتجاوز 94%.

وأكد رئيس المصلحة أن هذه المؤشرات تعكس جهود المصلحة في تعزيز الرقابة على المصانع ومراكز الصيانة، باعتبارها الجهة المعنية بحماية حقوق المستهلكين وتحقيق الانضباط في الأسواق، من خلال الفحص الفني الدقيق للمنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والرقابة على خدمات ما بعد البيع بما يشمل الصيانة والضمان، إلى جانب التنسيق المستمر مع مختلف أجهزة الدولة لضمان سرعة الاستجابة وحل الشكاوى بما يعزز ثقة المستهلك في المنتج المحلي.