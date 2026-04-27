4 مايو.. الصناعة تفتح بوابة الابتكار في HVAC-R Egypt Expo بمشاركة 350 شركة و25 دولة

تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي لصناعات التبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل “HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO” خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو، بمركز مصر للمعارض الدولية – محور المشير طنطاوي، التابع لوزارة الصناعة.

ويُعد المعرض واحدًا من أكبر الفعاليات المتخصصة في مجالات التبريد والتكييف والعزل الحراري والتهوية وأنظمة الطاقة في مصر والشرق الأوسط، حيث يمثل منصة رئيسية تجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية لعرض أحدث الحلول والتقنيات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

وقال مهدي محمد، المدير العام للمعرض ، إن الدورة العاشرة تأتي في توقيت مهم يشهد نموًا متسارعًا في قطاع التبريد والتكييف والعزل والطاقة، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لدعم الصناعة المحلية وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية.



وأضاف أن المعرض يستهدف استقطاب وفود ومشترين دوليين من مختلف الدول، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري وإبرام تعاقدات تصديرية مباشرة بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية.

ويشهد الحدث حضورًا واسعًا من الاستشاريين وكبرى شركات المقاولات والمهندسين والفنيين والمتخصصين، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات العلمية المتخصصة التي تناقش أحدث تطورات الصناعة.

ويُعد المعرض والمؤتمر الدولي HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO أحد أقوى وأهم المعارض في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صناعات التبريد والتكييف والعزل والتهوية، حيث يمثل وجهة رئيسية لفتح فرص تصديرية وتنشيط الاقتصاد المصري.

ويشارك في المعرض أكثر من 350 شركة من كبرى الشركات المتخصصة في القطاع، كما يضم أجنحة وطنية من أكثر من 25 دولة عربية وآسيوية وأوروبية، من بينها الصين وتركيا وكندا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والبحرين والإمارات والجزائر وغيرها.

واستقطبت الدورة السابقة ما يقرب من 20 ألف زائر متخصص من مصر والدول العربية والأفريقية والأجنبية خلال 3 أيام.

ويقدم المعرض أحدث حلول الصناعة، بما يشمل معدات التكييف المركزي، أنظمة التهوية، التبريد الصناعي، العزل الحراري والصوتي، أنظمة التحكم والسيطرة، التدفئة المركزية، قطع الغيار، وحلول الطاقة والمولدات، كما تُعقد على هامشه ورش عمل مجانية وندوات علمية بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا محليًا ودوليًا تحت إشراف جمعية أشري القاهرة.