بمؤتمر صحفي في القاهرة | تزايد الاهتمام بـ داء كرون والتهاب القولون التقرحي وأهمية التشخيص المبكر

شهدت القاهرة انعقاد مؤتمر صحفي سلط الضوء على داء كرون والتهاب القولون التقرحي باعتبارهما من أبرز أمراض التهاب الأمعاء المناعية التي تحظى باهتمام متزايد في الأوساط الطبية.

ويُعد المرضان من الحالات المزمنة التي تصيب الجهاز الهضمي نتيجة خلل في استجابة الجهاز المناعي، ما يؤدي إلى التهابات متكررة قد تتراوح حدتها بين الخفيفة والشديدة، وتستلزم متابعة طبية مستمرة وخطط رعاية طويلة الأمد.

وأشار المتخصصون إلى أن نسبة ملحوظة من المرضى يتم تشخيصهم في مراحل متوسطة إلى شديدة، وهو ما يعكس تحديات الاكتشاف المبكر وطبيعة المرض المتقلبة. كما أوضحوا أن التأثير لا يقتصر على الأعراض الجسدية مثل آلام البطن والإسهال المزمن والإرهاق، بل يمتد ليشمل الجوانب النفسية والاجتماعية، حيث قد يؤثر المرض على قدرة المصابين على الدراسة والعمل وممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالعلاج والمتابعة.

وأكد خبراء الجهاز الهضمي أهمية رفع الوعي المجتمعي بالأعراض المبكرة، وتشجيع المرضى على طلب الاستشارة الطبية فور ظهور الأعراض، إلى جانب تطوير مسارات رعاية متكاملة تركز على تحسين جودة حياة المرضى.

وفي هذا الإطار، أكدت جونسون آند جونسون دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز التوعية بالأمراض المزمنة والمساهمة في تطوير منظومة الرعاية الصحية بما يضمن توفير رعاية أكثر تكاملًا واستدامة للمرضى في مصر.