هل يسقط المهر بمرور الزمن أو بعد الدخول؟.. أمينة الفتوى تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

قفزة جديدة في أسعار النفط اليوم.. ماذا يحدث في مضيق هرمز؟

ارتفاع كبير في أسعار النفط اليوم
ارتفاع كبير في أسعار النفط اليوم
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار محدودية مرور الشحنات عبر مضيق هرمز، مما أبقى على شح المعروض في الأسواق ‌العالمية.

وبحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة دولارات، أو 2.9 بالمئة إلى 108.36 دولار للبرميل لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، وذلك وفقاً ل"رويترز".

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45 دولار للبرميل، أو 2.6 بالمئة، إلى 96.85 دولار.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 17 بالمئة و13 ⁠بالمئة على الترتيب، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ بدء الحرب.

وتراجعت الآمال في إحياء جهود السلام في مطلع الأسبوع عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران بوسعها الاتصال إذا أرادت التفاوض على إنهاء الحرب.

وتنقل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بين باكستان وعُمان، اللتين تضطلعان بالوساطة، قبل أن يتوجه إلى روسيا في ظل استمرار التباعد الواضح بين واشنطن وطهران بشأن قضايا من بينها طموحات إيران النووية والمرور عبر مضيق هرمز.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى (بي.في.إم أويل أسوشيتس) إن "هذا الجمود الدبلوماسي يعني أن ما يتراوح من عشرة ملايين إلى 13 ‌مليون ⁠برميل من النفط لا تصل إلى السوق الدولية يوميا، مما يزيد من حدة أزمة النفط القائمة أصلا، وبالتالي لا يوجد أمام أسعار النفط إلا اتجاه واحد".

وأغلقت طهران المضيق إلى حد كبير، في حين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية. 

وظلت حركة المرور محدودة عبر مضيق هرمز، ⁠حيث أظهرت بيانات من كبلر أن ناقلة واحدة فقط من ناقلات المنتجات النفطية عبرت المضيق إلى الخليج أمس الأحد.

ورفعت جولدمان ساكس توقعاتها لأسعار النفط للربع الرابع إلى 90 دولارا للبرميل لخام برنت و83 ⁠دولارا لخام غرب تكساس الوسيط، مشيرة إلى انخفاض الإنتاج من الشرق الأوسط.

وقال محللو جولدمان ساكس بقيادة دان سترويفن في مذكرة صدرت أمس الأحد "المخاطر الاقتصادية أكبر مما تشير إليه توقعاتنا ⁠الأساسية للنفط الخام وحدها، وذلك بسبب المخاطر الصعودية الصافية لأسعار النفط، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة على نحو غير معتاد ومخاطر نقص المنتجات، والحجم غير المسبوق للصدمة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

ترشيحاتنا

عمرو اديب

عمرو أديب :يارب رب نكسب انبى علشان الزمالك ابنى

شوبير

قبل مواجهة بيراميدز.. شوبير يطرح سؤالا مهما لجماهير الأهلي

كرة قدم

الاحتفال بهدف يحرم يوفانوفيتش مهاجم أديليد من نهائي الدوري الأسترالي

بالصور

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

المزيد