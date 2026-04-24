أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف من تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط، بعد أن نشرت إيران لقطات لقوات كوماندوز تصعد على متن سفينة شحن في مضيق هرمز، إلى جانب تقارير عن تصدي دفاعاتها الجوية لـ"أهداف معادية".

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 99 سنتًا، أو بنسبة 0.94%، لتصل إلى 106.06 دولارات للبرميل، في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 71 سنتًا، أو 0.73%، إلى 96.56 دولار.

وسجل خام برنت ارتفاعًا بنسبة 17.13% خلال الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15.13%، وهو ثاني أكبر مكسب أسبوعي منذ اندلاع الحرب.

وأدى إغلاق مضيق هرمز عقب اندلاع الحرب (الأمريكية - الإسرائيلية) على إيران إلى تقليص نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وكان كلا الخامين القياسيين قد أنهيا تعاملات أمس على ارتفاع بأكثر من 3%، وقفزا بنحو 5 دولارات للبرميل، بعد تقارير عن تصدي الدفاعات الجوية لأهداف فوق طهران، ووجود صراع داخلي بين التيارات المتشددة والمعتدلة في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ربما عززت ترسانتها العسكرية "قليلًا" خلال هدنة استمرت أسبوعين، مشيرا إلي أن الجيش الأمريكي قادر على تدميرها في يوم واحد فقط.

وفي الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون والحكومات حول العالم إلي تحقيق سلام دائم، قال ترامب إنه لن يحدد "جدولًا زمنيًا" لإنهاء الصراع مع إيران، مشيرًا إلى رغبته في التوصل إلى "اتفاق كبير".

كما أعلن ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة ثلاثة أسابيع، عقب اجتماع رفيع المستوى بين ممثلي البلدين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وكتب ترامب: "كان الاجتماع ناجحًا للغاية ستعمل الولايات المتحدة مع لبنان لمساعدته على حماية نفسه من حزب الله".

وقال ترامب إنه يتطلع إلى استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون في المستقبل القريب.

وقبل هذا الإعلان، حذرت إسرائيل من أنها مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران.



