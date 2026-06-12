صبا مبارك: صدقت قصة الحب في ورد على فل وياسمين

كشفت صبا مبارك، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، مؤكدة أن قصة الحب التي جمعت بين شخصيتي إلهام وطارق كانت من أكثر العناصر التي جذبتها في العمل، رغم أن البعض رأى أنها تبدو بعيدة عن الواقع.

وقالت صبا مبارك لـ صدى البلد، إنها أحبت هذه العلاقة منذ قراءتها للسيناريو، وصدّقتها بالكامل، موضحة أن الأمل كان العامل الأساسي الذي منح هذه القصة مصداقيتها وجعلها قريبة من المشاهدين.

وأضافت: "نحن نعيش بالأمل، وعندما يفقد الإنسان الأمل يفقد أحد أهم دوافع الحياة. الأمل هو ما يجعلنا نستمر وننتظر غداً أفضل، وأؤمن بأن الله يهيئ الأسباب للناس ويفتح لهم الأبواب في الوقت المناسب".

وتحدثت صبا عن التحديات التي واجهتها خلال تصوير المسلسل، مؤكدة أن العمل لم يكن سهلاً على الإطلاق، خاصة أن التصوير تم في مواقع حقيقية، وهو ما تطلب جهداً كبيراً من جميع فريق العمل للوصول إلى أعلى درجات المصداقية.

وأوضحت أن شخصية إلهام مرت بالعديد من المراحل النفسية والإنسانية الصعبة، وهو ما فرض عليها تقديم مشاعر متباينة ومتغيرة باستمرار، إلى جانب وجود عدد كبير من المشاهد المؤثرة التي تطلبت تركيزاً وتحضيراً خاصاً.

كما أشارت إلى أن العلاقة بين إلهام وطارق اعتمدت في جزء كبير منها على التواصل غير المباشر، حيث جمعت بينهما العديد من المكالمات الهاتفية والمواقف الإنسانية التي ساهمت في بناء قصة الحب بشكل مختلف

وأكدت صبا مبارك أن أكثر ما جذبها للمسلسل منذ البداية كان جودة النص والسيناريو، مشيدة بالعمل الذي قدمه المؤلفان عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، مشيرة إلى أن السيناريو جاء محكماً في تفاصيله، ونجح في رسم الشخصيات وتطوراتها بشكل دقيق ومؤثر.

واختتمت حديثها بالتأكيد أن "ورد على فل وياسمين" من الأعمال التي تحمل الكثير من المشاعر الإنسانية الصادقة، وتعكس أهمية التمسك بالأمل مهما كانت الظروف والتحديات التي يواجهها الإنسان.