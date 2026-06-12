قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النص الكامل لموضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
تفاصيل أعلى سعر دولار في تداولات اليوم في السوق الرسمية.. ما القصة؟
هند الضاوي: ذرائع إسرائيل لاحتلال أراضي لبنان فقدت مصداقيتها أمام العالم
ترامب: أنهينا الحرب مع إيران اليوم بمذكرة تفاهم قوية
صفقة رائعة.. ترامب يعلن المفاجأة: حصلنا على كل ما أردناه من إيران والاتفاق قريبا
العد التنازلي للحرب توقف فجأة.. ترامب يكشف مفاجأة كبرى قبل ساعات من ضرب إيران
الحكم على 11 متهما بخلية حلوان الإرهابية.. غدا
اليوم .. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 51 من المصابين الفلسطينيين
خبير تكنولوجيا المعلومات يحذر من الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة
زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟
الصلاة على النبي 100 مرة.. ردد أعظم قربات آخر جمعة في العام الهجري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صبا مبارك: صدقت قصة الحب في ورد على فل وياسمين

الفنانة صبا مبارك
الفنانة صبا مبارك
أوركيد سامي

كشفت صبا مبارك، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، مؤكدة أن قصة الحب التي جمعت بين شخصيتي إلهام وطارق كانت من أكثر العناصر التي جذبتها في العمل، رغم أن البعض رأى أنها تبدو بعيدة عن الواقع.

وقالت صبا مبارك لـ صدى البلد، إنها أحبت هذه العلاقة منذ قراءتها للسيناريو، وصدّقتها بالكامل، موضحة أن الأمل كان العامل الأساسي الذي منح هذه القصة مصداقيتها وجعلها قريبة من المشاهدين.

وأضافت: "نحن نعيش بالأمل، وعندما يفقد الإنسان الأمل يفقد أحد أهم دوافع الحياة. الأمل هو ما يجعلنا نستمر وننتظر غداً أفضل، وأؤمن بأن الله يهيئ الأسباب للناس ويفتح لهم الأبواب في الوقت المناسب".

وتحدثت صبا عن التحديات التي واجهتها خلال تصوير المسلسل، مؤكدة أن العمل لم يكن سهلاً على الإطلاق، خاصة أن التصوير تم في مواقع حقيقية، وهو ما تطلب جهداً كبيراً من جميع فريق العمل للوصول إلى أعلى درجات المصداقية.

وأوضحت أن شخصية إلهام مرت بالعديد من المراحل النفسية والإنسانية الصعبة، وهو ما فرض عليها تقديم مشاعر متباينة ومتغيرة باستمرار، إلى جانب وجود عدد كبير من المشاهد المؤثرة التي تطلبت تركيزاً وتحضيراً خاصاً.

كما أشارت إلى أن العلاقة بين إلهام وطارق اعتمدت في جزء كبير منها على التواصل غير المباشر، حيث جمعت بينهما العديد من المكالمات الهاتفية والمواقف الإنسانية التي ساهمت في بناء قصة الحب بشكل مختلف 

وأكدت صبا مبارك أن أكثر ما جذبها للمسلسل منذ البداية كان جودة النص والسيناريو، مشيدة بالعمل الذي قدمه المؤلفان عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، مشيرة إلى أن السيناريو جاء محكماً في تفاصيله، ونجح في رسم الشخصيات وتطوراتها بشكل دقيق ومؤثر.

واختتمت حديثها بالتأكيد أن "ورد على فل وياسمين" من الأعمال التي تحمل الكثير من المشاعر الإنسانية الصادقة، وتعكس أهمية التمسك بالأمل مهما كانت الظروف والتحديات التي يواجهها الإنسان.

صبا مبارك اخبار الفن نجوم الفن مسلسل ورد على فل و ياسمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

الذهب

ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الأضاحي

بعد انتهاء عيد الأضحى.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم والماشية اليوم بالأسواق

حدود السحب اليومي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

قطع المياه

قطع المياه 16 ساعة عن عدة مناطق في الجيزة لتنفيذ أعمال تطهير شبكات.. تفاصيل

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026.. ترددات محدثة لمشاهدة بجودة عالية

ترشيحاتنا

عقاقير طبية

مرصد الأزهر يعلق على ما أثير بشأن إساءته لأحد العقاقير الطبية

الاوقاف

لجنة من وزارة الأوقاف تتفقد الأداء الإداري والدعوي بالقليوبية

علي جمعة

علي جمعة: إصلاح ذات البين أفضل من الصيام والصلاة والصدقة

بالصور

لو عندك مشاكل في النظر أو عينك بتوجعك .. لازم تعرف المادة دى

النظر
النظر
النظر

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش.. ليمون ونعناع مع الصودا

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

أولياء أمور ضربوا بعض .. ننشر مذكرة رئيس لجنة امتحان إعدادية مدرسة الشرقية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

شاكيرا وبورنا بوي في افتتاح كأس العالم 2026 .. عرض غنائي يشعل الأجواء

شاكيرا
شاكيرا
شاكيرا

فيديو

الاسرة السورية

استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

مصطفى قمر

بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

السائق

مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة

الاعتداء على معلمة

مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد