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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الثوم الأسود سلاح ذو حدين| يحمي من اللوكيميا وأخطر الأمراض.. وأضراره في هذه الحالات

الثوم الأسود
الثوم الأسود
اسماء محمد

الثوم الأسود من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية للجسم التى لا يعرفها كثيرون.

وفى هذا التقرير نلقي نظرة على أهم فوائده المثبتة فى الدراسات العلمية وآثاره الجانبية وأضراره وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ webmd”.

تقوية المناعة
بفضل قدرته على تقليل الالتهاب، تُساهم مضادات الأكسدة، مثل تلك الموجودة في الثوم الأسود، في تعزيز جهاز المناعة وتمنع مضادات الأكسدة الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، والذي يُؤدي إلى تلف الخلايا وجهاز المناعة السليم يعني قدرة الجسم على مكافحة العدوى والبكتيريا بفعالية أكبر.

حماية القلب

وجدت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات، أن الثوم الأسود، مثل الثوم الطازج، يُساعد كل منهنا في تقليل الالتهاب وتحسين تدفق الدم في القلب والشرايين كما قد يُساعد الثوم الأسود في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ، مما يُقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب.


صحة الدماغ
يُساعد الثوم الأسود ، من خلال تقليل الالتهاب في الدماغ والجهاز العصبي، في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر وباركنسون، ويُعتقد أن الالتهاب يُساهم في فقدان الذاكرة ومشاكل التفكير الأخرى.

صحة الكبد
أظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات، أن مستخلص الثوم الأسود يمكن أن يساعد في خفض مؤشرات تلف الكبد لدى الفئران المصابة بتلف الكبد أو مرض الكبد الدهني.

يحارب بعض أنواع السرطان
وأشارت بعض الدراسات إلى أن خصائص الثوم الأسود المضادة للأكسدة قد تساعد في مكافحة السرطان وفي الأبحاث المخبرية، ساعد مستخلص الثوم الأسود في الحد من نمو أنواع عديدة من الخلايا السرطانية، بما في ذلك سرطان القولون، وسرطان الثدي، وسرطان المعدة، وسرطان الدم (اللوكيميا).

سرطان الدم 
ضبط مستوى السكر في الدم
يُساعد الثوم الأسود، مثله مثل الثوم الطازج، في ضبط مستويات السكر في الدم، وفقًا لبعض الدراسات الأولية ويُساعد الحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي في الوقاية من مشاكل صحية خطيرة، مثل داء السكري ومشاكل الكلى كما قد تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الثوم الأسود في الوقاية من مضاعفات داء السكري.


خفض ضغط الدم
أظهرت العديد من الدراسات التي أُجريت على البشر أن الثوم يُمكن أن يُخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ووجدت إحدى الدراسات أن تناول 300 إلى 1500 ملليجرام من مكملات الثوم كان بنفس فعالية دواء أتينولول في خفض ضغط الدم المرتفع على مدى 24 أسبوعًا.

يتعين عليك تناول الكثير من الثوم، وحوالي أربعة فصوص في اليوم لتساوي الكمية الموجودة في جرعة المكملات الغذائية النموذجية.

أضرار الثوم الأسود


على الرغم من ندرة حدوث الحساسية تجاه الثوم الأسود الا أن بعض الأشخاص قد يعانون من ردود فعل سلبية تجاهه كما قد يتفاعل الثوم مع بعض الأدوية لذا استشر طبيبك قبل إضافة كميات كبيرة من الثوم إلى نظامك الغذائي أو تناول مكملات الثوم.

 أدوية تتفاعل مع الثوم الأسود 

الثوم يُخفف الدم، لذا فإن تناول كميات كبيرة منه قد يزيد من خطر النزيف كما أنه قد يتفاعل مع مميعات الدم الأخرى، بما في ذلك:

كلوبيدوجريل (بلافيكس)
ساليسيلات (أسبرين)
وارفارين (كومادين)
قد يتداخل الثوم أيضاً مع دواء ساكوينافير المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية.

خطر الحساسية

يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية تجاه الثوم و تشمل أعراض حساسية الثوم ما يلي:

التهاب الجلد
خلايا النحل
إحساس بالوخز في الشفتين أو الفم أو اللسان
احتقان أو سيلان الأنف
حكة في الأنف
العطس
حكة أو عيون دامعة
ضيق التنفس أو الأزيز
الغثيان والقيء
مغص في المعدة
إسهال
تختلف شدة الأعراض، فقد تظهر مباشرةً بعد تناول الثوم أو بعد ساعتين وإذا كنت تشك في إصابتك بحساسية فاذهب إلى الطبيب.

الثوم الأسود الثوم أضرار الثوم الأسود الأدوية النزيف وارفارين مميعات الدم

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