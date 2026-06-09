بيانات ملاحية : صادرات السعودية من وقود الطائرات إلى أوروبا تتجاوز مستويات ما قبل إغلاق هرمز

أظهرت بيانات ملاحية حديثة أن صادرات المملكة العربية السعودية من وقود الطائرات إلى الأسواق الأوروبية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، متجاوزة المستويات التي كانت قائمة قبل أزمة إغلاق مضيق هرمز، في مؤشر على تنامي دور المملكة في تأمين احتياجات القارة الأوروبية من المشتقات النفطية وسط الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وبحسب بيانات تتبع حركة الناقلات وشحنات المنتجات النفطية، زادت صادرات وقود الطائرات السعودية المتجهة إلى أوروبا بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، مستفيدة من القدرات التكريرية الكبيرة التي تمتلكها المملكة والبنية التحتية اللوجستية المتطورة التي تسمح باستمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية رغم التحديات الإقليمية.

ويأتي هذا النمو في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطًا متزايدة نتيجة التوترات الأمنية في منطقة الخليج، ولا سيما بعد الاضطرابات التي أثرت على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والمنتجات البترولية في العالم.

وقد دفعت هذه التطورات العديد من الدول الأوروبية إلى البحث عن مصادر مستقرة وموثوقة لتلبية احتياجاتها من الوقود، خاصة وقود الطائرات الذي يشهد طلبًا متزايدًا مع استمرار تعافي قطاع النقل الجوي.

وأشارت البيانات إلى أن عدداً من الشحنات السعودية اتجهت إلى موانئ أوروبية رئيسية خلال الأسابيع الماضية، ما ساهم في تعويض جزء من النقص الذي نتج عن تعطل أو تراجع الإمدادات القادمة من بعض المناطق الأخرى. كما ساعدت المصافي السعودية الحديثة في توفير كميات إضافية من الوقود المطابق للمواصفات الأوروبية، الأمر الذي عزز من تنافسية الصادرات السعودية في الأسواق الدولية.

ويرى محللون في قطاع الطاقة أن ارتفاع الصادرات السعودية يعكس مرونة قطاع التكرير في المملكة وقدرته على الاستجابة السريعة للتغيرات في الطلب العالمي. كما يؤكد الدور المتنامي للسعودية كمورد رئيسي للمنتجات النفطية المكررة، وليس فقط للنفط الخام، في ظل استراتيجية تستهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة النفطية الوطنية.

من جانب آخر، ساهمت شبكات النقل وخطوط الأنابيب التي تربط حقول الإنتاج والموانئ السعودية على البحر الأحمر في الحد من تأثير أي اضطرابات محتملة في الملاحة الخليجية، ما أتاح استمرار تدفق الصادرات نحو الأسواق الأوروبية دون انقطاع كبير.

ويؤكد هذا الأداء قدرة السعودية على الحفاظ على مكانتها كمورد موثوق للطاقة العالمية، ودعم استقرار الأسواق في أوقات الأزمات والاضطرابات الجيوسياسية.

