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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: ترجيحات بتعمد إيران استهداف مروحية أمريكية قبالة سواحل عُمان

الاباتشي الامريكية
الاباتشي الامريكية
القسم الخارجي

كشف مسؤول أمريكي عن أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحادث الذي تعرضت له مروحية أمريكية قرب سواحل سلطنة عُمان قد يكون ناجمًا عن استهداف متعمد من جانب إيران، وذلك بعد اصطدام طائرة مسيّرة إيرانية بالمروحية أثناء تنفيذها مهمة دورية في المنطقة.

وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن المعلومات المتوافرة لدى الجهات المختصة تشير إلى أن المسيّرة الإيرانية اقتربت من المروحية الأمريكية قبل أن تصطدم بها، ما أدى إلى سقوطها في المياه القريبة من مضيق هرمز.

وأضاف أن التحقيقات الفنية والاستخباراتية ما زالت مستمرة لتحديد طبيعة الحادث بشكل نهائي، إلا أن الترجيحات الأولية تدفع باتجاه فرضية الاستهداف المتعمد.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران كانت مسؤولة عن إسقاط مروحية أمريكية متطورة خلال دورية جوية في المنطقة.

وفي حين لم تقدم الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت أدلة علنية تؤكد طبيعة الحادث، فقد أشارت إلى أن طاقم المروحية نجا وتم إنقاذه بنجاح بواسطة قوات أمريكية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق سقوط مروحية قرب مضيق هرمز أثناء تنفيذ مهمة عملياتية، مؤكدة فتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات الحادث. وأوضحت أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أفراد الطاقم ونقلهم إلى موقع آمن، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالأسباب المحتملة للسقوط.

ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. وشهدت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة تصاعدًا في التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك عمليات اعتراض بحرية وجوية متبادلة، إلى جانب تبادل الاتهامات بشأن تهديد أمن الملاحة الدولية.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن تعليقًا رسميًا بشأن المزاعم الأمريكية المتعلقة باصطدام المسيّرة الإيرانية بالمروحية أو الاتهامات الخاصة بتعمد الاستهداف. 

ومن المتوقع أن تتابع طهران نتائج التحقيقات الأمريكية قبل إصدار موقف تفصيلي من الحادث.

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