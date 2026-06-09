أنطونيو تاياني : تصريحات بن غفير بشأن إيطاليا غير مقبولة .. ولا تليق بوزير

أدان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تجاه بلاده عقب علمه بأنه يخضع للتحقيق بشأن معاملة نشطاء أسطول غزة، ووصفها بأنها غير مقبولة ومرفوضة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي -أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ اليوم الثلاثاء- "لا أجد كلمات أعلق بها على ما قاله الوزير الإسرائيلي بن غفير أمس عن إيطاليا بعد علمه بأنه يخضع للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام بروما، مؤكدا أن هذه كلمات غير مقبولة يعيدها إلى مرسلها ، ولا تليق بوزير.

وأضاف الوزير الإيطالي أن كلمات بن غفير تُظهر الموقف السياسي والأخلاقي له ، مشددا على رفض أي اتهام لإيطاليا.

كانت السلطات القضائية الإيطالية قد فتحت تحقيقا في مزاعم تعذيب واختطاف مواطنين إيطاليين كانوا من بين النشطاء، وطلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بن غفير عقب فيديو نشره يظهر سوء المعاملة لناشطي أسطول غزة المحتجزين.