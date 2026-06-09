وزير الخارجية السعودي يؤكد تطلعه إلى تعزيز التعاون مع النمسا

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في اتصال هاتفي، أجراه بوزيرة خارجية النمسا الاتحادية بياته ماينل رايزنجر، المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.

وهنأ وزير الخارجية السعودي -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- اليوم الثلاثاء، وزيرة خارجية النمسا بمناسبة انتخاب النمسا عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 - 2028، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي السياق، أجرى وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية وشؤون الكاريبي في ترينيداد وتوباغو شون سوبرز.

وهنأه الوزير السعودي بمناسبة انتخاب جمهورية ترينيداد وتوباغو عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 - 2028، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما بحثا عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.