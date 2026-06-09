منع جماهير .. تعليق ناري من أحمد موسى عن سوء تنظيم مونديال الولايات المتحدة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا تقدم أسوأ استقبال على مستوى العالم لمنتخبات كأس العالم لكرة القدم، في حين استقبلت المكسيك البعثات المشاركة بالأغاني والرقصات على عكس الولايات المتحدة وكندا.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أمريكا وكندا يقدمان صورة سيئة عن كأس العالم، موضحًا أنه كانت هناك مشكلة في التأشيرات حيث تأخر منتخب جنوب أفريقيا 15 يومًا.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المنتخبات المشاركة اشتكت من سوء أرضية الملعب غير المستوية، وآخرين اشتكوا من وجود أفاعي وثعابين بجوار فندق الإقامة.



وشدد على أن ما يحدث من قبل أمريكا من عنصرية مشهد قميئ في الرياضة وسط صمت فيفا، لافتا إلى أنه تم تفتيش بعض البعثات بشكل ذاتي وكأن عليهم اتهامات.



واستطرد الإعلامي أحمد موسى أنه تم إلقاء شنط منتخبات أوزباكستان والسنغال على الأرض وتم التعامل بشكل سيء آثار استغراب المنتخبات، مضيفًا: إسناد البطولة لأمريكا كان أمر خاطئ.



وواصل أنه يتم إبقاء المنتخبات بالساعات قبل السماح لهم بمغادرة المطار، متطرقًا إلى الحكم الصومال الذي يمثل بلاده لأول مرة في المونديال، تم مطالبته بالعودة إلى بلاده بعد انتظار 7 ساعات في المطار.



وأكد أن الحكم الصومالي عمر عبد القادر من أفضل الحكام في أفريقيا، وتم اختياره من قبل الفيفا، وأمريكا حرمته من فرصة ذهبية، معلقًا: مع الإهانة ورفض دخول لم نسمع صوت للفيفا وكأن العالم وضع لاصق على فمه.



واستكمل الإعلامي أحمد موسى أن كأس العالم في قطر لن يتكرر على الأقل خلال النسخة الحالية، موضحًا أن قطر قدمت نسخة متميزة، ومع ذلك نجوم العالم شتموا الدوحة وهاجموها.



واشار إلى أن المنتخب الإيراني مقيم في المكسيك لأنه ممنوع عليه النزول دون حراسة الشرطة، وتدريباته وسط إجراءات أمنية والملعب مغلق لا أحد يدخل أو يخرج وكأنهم مجرمين حرب وهذا لا يليق بالرياضة عمومًا.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المنتخب الإيراني يدفع ثمن سياسي، متسائلا عن سبب تدخل السياسة في الرياضة، وكأن المنتخب الإيراني ذاهبين به إلى معتقل جوانتانامو وكأنهم مجرمين حرب.



وتابع أن أمريكا سحبت كل التذاكر المخصصة للجماهير الإيرانية ما يعني أن مباراة طهران أمام الفراعنة لن يتواجد فيها مشجع إيراني واحد، معلقا: الأمر ده يطرح أسئلة كتير.



واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن المصور الرسمي للمنتخب العراقي لم يسمح له بدخول الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتظار ساعات طويلة في المطار، وهذا بسبب المخاوف الأمريكية التي أفسدت فرحة المونديال وتبعها ردود فعل سلبية.