قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيانات ملاحية : صادرات السعودية من وقود الطائرات إلى أوروبا تتجاوز مستويات ما قبل إغلاق هرمز
منع جماهير .. تعليق ناري من أحمد موسى عن سوء تنظيم مونديال الولايات المتحدة
هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة
البيض بـ 65 جنيها في المزرعة.. اتحاد منتجي الدواجن: لا دور لأي سمسار في تحديد الأسعار
زيلينسكي : لن نقبل اتفاقات سلام مع روسيا بدون مشاركتنا
اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 5 ملايين فرخة و40 مليون بيضة يوميا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية غدا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
أنطونيو تاياني : تصريحات بن غفير بشأن إيطاليا غير مقبولة .. ولا تليق بوزير
هل يجوز قراءة آيات طويلة في الصلاة أم الأفضل القصيرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
مقبرة إيرانية للطيران الأمريكي.. خسائر جوية فادحة لواشنطن بعد نكبة الأباتشي | تقرير
مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026
كامل الوزير : ممر تجاري عربي شمالي وآخر جنوبي .. والقطار السريع يصل سفاجا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منع جماهير .. تعليق ناري من أحمد موسى عن سوء تنظيم مونديال الولايات المتحدة

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا تقدم أسوأ استقبال على مستوى العالم لمنتخبات كأس العالم لكرة القدم، في حين استقبلت المكسيك البعثات المشاركة بالأغاني والرقصات على عكس الولايات المتحدة وكندا.


وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أمريكا وكندا يقدمان صورة سيئة عن كأس العالم، موضحًا أنه كانت هناك مشكلة في التأشيرات حيث تأخر منتخب جنوب أفريقيا 15 يومًا.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المنتخبات المشاركة اشتكت من سوء أرضية الملعب غير المستوية، وآخرين اشتكوا من وجود أفاعي وثعابين بجوار فندق الإقامة.


وشدد على أن ما يحدث من قبل أمريكا من عنصرية مشهد قميئ في الرياضة وسط صمت فيفا، لافتا إلى أنه تم تفتيش بعض البعثات بشكل ذاتي وكأن عليهم اتهامات.


واستطرد الإعلامي أحمد موسى أنه تم إلقاء شنط منتخبات أوزباكستان والسنغال على الأرض وتم التعامل بشكل سيء آثار استغراب المنتخبات، مضيفًا: إسناد البطولة لأمريكا كان أمر خاطئ.


وواصل أنه يتم إبقاء المنتخبات بالساعات قبل السماح لهم بمغادرة المطار، متطرقًا إلى الحكم الصومال الذي يمثل بلاده لأول مرة في المونديال، تم مطالبته بالعودة إلى بلاده بعد انتظار 7 ساعات في المطار.


وأكد أن الحكم الصومالي عمر عبد القادر من أفضل الحكام في أفريقيا، وتم اختياره من قبل الفيفا، وأمريكا حرمته من فرصة ذهبية، معلقًا: مع الإهانة ورفض دخول لم نسمع صوت للفيفا وكأن العالم وضع لاصق على فمه.


واستكمل الإعلامي أحمد موسى أن كأس العالم في قطر لن يتكرر على الأقل خلال النسخة الحالية، موضحًا أن قطر قدمت نسخة متميزة، ومع ذلك نجوم العالم شتموا الدوحة وهاجموها.


واشار إلى أن المنتخب الإيراني مقيم في المكسيك لأنه ممنوع عليه النزول دون حراسة الشرطة، وتدريباته وسط إجراءات أمنية والملعب مغلق لا أحد يدخل أو يخرج وكأنهم مجرمين حرب وهذا لا يليق بالرياضة عمومًا.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن المنتخب الإيراني يدفع ثمن سياسي، متسائلا عن سبب تدخل السياسة في الرياضة، وكأن المنتخب الإيراني ذاهبين به إلى معتقل جوانتانامو وكأنهم مجرمين حرب.


وتابع أن أمريكا سحبت كل التذاكر المخصصة للجماهير الإيرانية ما يعني أن مباراة طهران أمام الفراعنة لن يتواجد فيها مشجع إيراني واحد، معلقا: الأمر ده يطرح أسئلة كتير.


واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن المصور الرسمي للمنتخب العراقي لم يسمح له بدخول الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتظار ساعات طويلة في المطار، وهذا بسبب المخاوف الأمريكية التي أفسدت فرحة المونديال وتبعها ردود فعل سلبية.

موسى احمد موسى اخبار التوك شو على مسؤوليتي المونديال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

كنترولات الشهادة الإعدادية 2026

20 صورة ترصد إنتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الكنترولات

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

ترشيحاتنا

خطة شاملة لتطوير المنظومة البحثية

التعليم العالي: المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يعلن خطة شاملة لتطوير المنظومة البحثية

شارع الفن

بنوك القاهرة الخديوية وشارع الفن… كيف تلتقي الثقافة مع التاريخ المالي في قلب العاصمة؟

طاقة الرياح البحرية

تقرير دولي: طاقة الرياح البحرية ستنمو أربعة أضعاف خلال عشر سنوات

بالصور

ليلى علوي تساعد بيومي فؤاد في البحث عن ابنه .. صور جديدة من فيلم ابن مين فيهم؟

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد