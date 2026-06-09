أحمد موسى: مصر منفذ للأشقاء العرب من خلال ميناء سفاجا في ظل استمرار حرب إيران وإغلاق هرمز

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل توجه إلى سفاجا وتفقد الأعمال في ميناء سفاجا الكبير.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الفريق كامل الوزير شهد التشغيل التجريبي التجاري لميناء سفاجا وهو ميناء في غاية الاهمية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هناك تكليف من الرئيس السيسي بأن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت "، مضيفا:" مصر بتعمل مواني على أحدث مستوى ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ميناء سفاجا الجديد يعتبر إضافة لقدرات قطاع المواني المصرية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز أصبحت مصر منفذ للأشقاء العرب من خلال ميناء سفاجا".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر من اهم الاسواق الدولية لمجموعة مواني أبو ظبي ومصر بوابة رئيسة لمجموعة مواني أبو ظبي ".