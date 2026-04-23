الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفزة جديدة في أسعار النفط.. وأزمة مضيق هرمز تشعل الأسواق العالمية

ارتفاع أسعار النفط اليوم
ارتفاع أسعار النفط اليوم
رانيا أيمن

عززت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس، لتصعد بأكثر من دولار في ظل جمود محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، وفي وقت تواصل فيه الدولتان فرض قيود على تدفق التجارة عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.26 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 103.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت ‌جرينتش بعد تجاوزها 100 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين عند التسوية أمس الأربعاء، وفقاً ل “رويترز ”.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.20 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 94.16 دولار.

وختم الخامان القياسيان التعاملات على ارتفاع بأكثر من ثلاثة دولارات أمس بعد انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بأكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز تقدم في محادثات السلام.

وقال محللو (آي.إن.جي) في مذكرة "تعيد سوق النفط تقييم التوقعات مع عدم وجود مؤشرات تذكر على إحراز تقدم ⁠لإيجاد حل في الخليج الفارسي".

وأضافوا "إلى جانب ذلك، يشير احتجاز إيران سفينتين كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز إلى أن الاضطرابات في الشحنات ستستمر".

وفي حين مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين البلدين بناء على طلب من الوسطاء الباكستانيين، لا تزال إيران والولايات المتحدة تفرضان قيودا على مرور السفن عبر مضيق هرمز.

وكان يمر من المضيق نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال حتى اندلاع الحرب في نهاية فبراير بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران.

واحتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز أمس لتشدد قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي. 

وأبقى ترامب أيضا على الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على التجارة الإيرانية عبر البحر، وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير ‌المفاوضين ⁠محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون له معنى إلا إذا رُفع الحصار.

وأفادت مصادر بقطاعي الشحن والأمن أمس بأن الجيش الأمريكي اعترض ثلاث ناقلات على الأقل ترفع العلم الإيراني في المياه الآسيوية، وأعاد توجيه مسارها بعيدا عن المواقع القريبة من الهند وماليزيا وسريلانكا.

وبتمديد ترامب لوقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، تراجع مرة أخرى في اللحظة الأخيرة عن تحذيراته ⁠بقصف محطات الكهرباء والجسور الإيرانية. 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن ترامب لم يحدد موعدا لانتهاء وقف إطلاق النار الممدد.

مستوى قياسي للصادرات الأمريكية

ارتفع إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية من الولايات المتحدة بواقع 137 ألف برميل يوميا ⁠إلى مستوى قياسي بلغ 12.88 مليون برميل يوميا، إذ زادت دول آسيوية وأوروبية من شراء الإمدادات بعد الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ⁠ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 1.9 مليون برميل مقارنة بتوقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل في استطلاع لرويترز.

وانخفضت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون سحب 1.5 مليون برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير 3.4 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

أسعار النفط اليوم ارتفاع أسعار النفط اليوم خام برنت اليوم مضيق هرمز وكالة الطاقة الدولية

