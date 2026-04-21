تراجع أسعار النفط في آسيا مع ضبابية محادثات واشنطن وطهران واقتراب انتهاء الهدنة

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، في وقت سعت فيه الأسواق إلى تقييم إشارات متباينة بشأن احتمالات استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، قبيل انتهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وكانت أسعار الخام قد سجلت ارتفاعًا حادًا في الجلسة السابقة، لتعوض خسائر الأسبوع الماضي، عقب تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد احتجاز سفينة إيرانية، ما دفع طهران إلى إغلاق مضيق هرمز مجددًا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتسجل 95.00 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 86.68 دولارًا للبرميل؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.

في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحصار البحري المفروض على إيران سيظل قائمًا إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام، رغم تأكيده في وقت سابق أن جولة جديدة من المفاوضات قد تُعقد هذا الأسبوع، مع توقع وصول وفد إلى باكستان يومي الثلاثاء أو الأربعاء.

في المقابل، أبدى مسؤولون إيرانيون رفضًا علنيًا لاستئناف المحادثات مع واشنطن، حيث أكد رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تقبل التفاوض "تحت وطأة التهديدات".

كما أظهرت تقارير إعلامية رسمية عدة معارضة داخلية لأي حوار جديد.

ورغم ذلك، أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران أبلغت وسطاء إقليميين بشكل غير معلن نيتها إرسال وفد إلى باكستان خلال الأسبوع الجاري، ما يعكس تباينًا في المواقف ويزيد من حالة عدم اليقين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جولة جديدة من المحادثات ستُعقد قبل انتهاء وقف إطلاق النار الهش بين البلدين يوم الأربعاء، في ظل استمرار التوترات.

من جانبهم، أشار محللون إلى أن حالة الغموض المستمرة تلقي بظلالها على فرص التوصل إلى اتفاق، خاصة مع تردد إيران في حضور جولة ثانية من المحادثات في باكستان، على خلفية الحصار الأمريكي وعمليات احتجاز السفن.

وظلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز محدودة حتى صباح الثلاثاء، بعد أن أعادت إيران فتح الممر لفترة وجيزة قبل أن تعيد إغلاقه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومنذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، فرضت إيران قيودًا فعليًا على المرور عبر المضيق، ما أدى إلى تعطيل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وهو ما كان عاملًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي.