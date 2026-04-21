الأهلي في القمة.. عامر العمايرة يكشف ترتيب أندية أفريقيا في القرن الـ21

أعلن خبير اللوائح عامر العمايرة أحدث تصنيف لأندية القرن الأفريقي في القرن الـ21 حتى أبريل 2026، وذلك وفق نظام محدد لاحتساب النقاط في البطولات القارية والعالمية.

وأوضح العمايرة عبر حسابه علي فيسبوك" أن التصنيف لا يتضمن نقاط بطولة الدوري الأفريقي، لعدم إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن عن آلية احتسابها.

وبحسب المعايير، لا يتم احتساب نقاط للمباراة التمهيدية في كأس العالم للأندية بالنظام القديم، مع منح نقطتين للفوز في بعض البطولات، ونقطتين لأبطال بطولات (آسيا–أفريقيا–المحيط الهادئ، التحدي، الإنتركونتيننتال).

أما في النظام الجديد لكأس العالم للأندية، فيحصل الفريق على نقطة في حالة التعادل و3 نقاط عند الفوز أو التأهل من دور المجموعات.

وجاء ترتيب الأندية كالتالي: تصدر الأهلي المصري القائمة برصيد 130 نقطة، يليه الترجي التونسي بـ82 نقطة، ثم مازيمبي الكونغولي بـ68.5 نقطة.

وحل النجم الساحلي في المركز الرابع بـ59 نقطة، ثم الوداد المغربي بـ53 نقطة، والزمالك المصري بـ52 نقطة.

وجاء صن داونز الجنوب أفريقي في المركز السابع بـ51 نقطة، ثم الرجاء المغربي بـ40 نقطة، والهلال السوداني بـ38.5 نقطة، وأخيرًا اتحاد العاصمة الجزائري بـ33 نقطة.

ويؤكد التصنيف تفوق الأهلي بفارق كبير عن أقرب منافسيه، في ظل نتائجه القارية المميزة خلال السنوات الأخيرة.