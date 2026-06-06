الصحة: إنجاز 3.2 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 3 ملايين و236 ألفًا و256 عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، منذ إطلاقها في يوليو 2018.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الخط الساخن للمبادرة استقبل 393 ألفًا و625 اتصالًا من المرضى منذ بداية تشغيله، فيما بلغ عدد الحالات التي تمت متابعتها منذ أول يوليو 2023 حتى أول يونيو 2024 نحو 365 ألفًا و795 حالة.

وتشمل المبادرة جراحات القلب والعظام والرمد والأورام والقساطر المخية وقسطرة القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلى والكبد والقوقعة والقساطر الطرفية، حيث يتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات لضمان حصولهم على الخدمة بأقصى سرعة ممكنة.

وتؤكد الوزارة أن جميع خدمات المبادرة مجانية بالكامل، ولا يتحمل المريض أي أعباء مالية، بهدف تخفيف المعاناة عن غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى مستويات الجودة وفي أسرع وقت.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى مستشار وزير الصحة لشؤون المبادرة ورئيس هيئة التأمين الصحي، حرص الوزارة على رفع كفاءة المستشفيات من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويدها بالأجهزة الحديثة، مع تطوير النظام الإلكتروني المميكن لتسهيل متابعة البيانات وتحويل الحالات بين الجهات المعنية بناءً على السعة الاستيعابية لكل مستشفى.