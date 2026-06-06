إحالة ضابط للتحقيق بعد مشادة مع مواطن بسبب أولوية المرور بالمنوفية

قررت وزارة الداخلية، إحالة ضابط للتحقيق لتجاوزه فى غير أوقات عمله الرسمية خلال مشادة كلامية مع أحد المواطنين لخلافات حول أولوية المرور بالمنوفية.

مشادة بين الضابط وأحد المواطنين

تعود تفاصيل الواقعة إلى حدوث مشادة بين الضابط وأحد المواطنين أثناء تواجدهما بأحد الطرق بدائرة المحافظة، حيث نشب خلاف بين الطرفين حول أولوية المرور، ما أدى إلى تطور الموقف إلى تراشق لفظي.

وبحسب ما تم تداوله، فقد جرى رصد الواقعة ومراجعة ملابساتها في إطار من الفحص الإداري، قبل أن يتم اتخاذ قرار بإحالة الضابط للتحقيق للوقوف على ظروف وملابسات ما حدث، والتأكد من مدى التزامه بواجبات وظيفته خارج أوقات العمل الرسمية.



