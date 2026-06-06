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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص اعتداء فرد شرطة على شقيقته وزوجته في المنيا

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد أفراد الشرطة بالتعدى على شقيقته وزوجته وتهديدهم مستغلاً وظيفته بالمنيا.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 يونيو تبلغ لمركز شرطة مطاى من (فرد الشرطة المذكور) بتضرره من (شقيق وشقيقة طليقته- مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليه بالسب حال عودته من العمل لخلافات سابقة بينهم حول قيمة النفقة المقررة لطليقته، وقيامهما بتصويره ونشر مقاطع فيديو تضمنت الإساءة لشخصه، والإدعاء "على خلاف الحقيقة" قيامه بالتعدى عليهما وتهديدهما مستغلاً وظيفته.

تم ضبط المشكو فى حقهما ،وإتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مركز شرطة مطاى مشاجرة النيابة العامة

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