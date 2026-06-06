القبض على صياد حطم شقة طليقته عقب صدور حكم بتمكينها بكفر الشيخ

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن تضرر إحدى السيدات من طليقها لقيامه بتحطيم مسكنهما عقب صدور حكم بتمكينها منه بكفر الشيخ.

بالفحص تبين وجود خلافات زوجية بين الشاكية (ربة منزل) وطليقها (صياد) مقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس ، وصدور حكم قضائى بتمكين الشاكية من الشقة سكنهما لكونها حاضنة لنجلتها وحال توجهها لإستلام الشقة المشار إليها تبين قيام طليقها بخلع الأبواب وتحطيم محتويات الشقة بالكامل لعدم تمكنها من الإقامة بها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (له معلومات جنائية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .