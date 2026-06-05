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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وسط ازدهار تاريخي.. متجر App Store لشركة آبل يحقق 1.4 تريليون دولار

App Store
App Store
احمد الشريف

سجلت منظومة متجر "App Store" التابع لشركة آبل الأمريكية عوائد مالية وتجارية غير مسبوقة بلغت 1.4 تريليون دولار من إجمالي الفواتير والمبيعات عالمياً.

وأظهرت دراسة اقتصادية مستقلة نشرتها مراكز أبحاث تقنية لعام 2026، أن هذا الرقم القياسي يعكس الانتعاش الضخم لحركة التجارة الرقمية وازدهار أعمال مطوري التطبيقات المستقلين، ما يعزز ريادة آبل في قيادة قطاع برمجيات الهواتف الذكية.

تفكيك الروابط التسويقية لنمو المبيعات المادية والخدمية

تستهدف الاستراتيجية المالية لمتجر التطبيقات تنويع مصادر التدفقات النقدية عبر دعم قطاعات التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية بجانب البيع المباشر.

وتوزعت العوائد التاريخية بين مبيعات السلع والخدمات المادية عبر تطبيقات السفر والتسوق، وبين عوائد الإعلانات المدمجة، والاشتراكات البرمجية داخل التطبيقات، ما ساهم في تحقيق نمو سنوي متصاعد يبرهن على مرونة المنظومة وقدرتها على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية العالمية.

دعم استثنائي لصغار المطورين ورواد الأعمال الرقمية

تمنح الهيكلية المحدثة للمتجر لعام 2026 صغار المطورين والشركات الناشئة فرصة ذهبية للوصول إلى أسواق استهلاكية جديدة بمرونة كاملة.

وحرصت آبل على صقل برامج الدعم الفني وتخفيض نسب العمولات البرمجية لفئات محددة من المطورين، ما ساعد أكثر من 90% من صناع المحتوى والمبرمجين المستقلين على تعظيم أرباحهم الصافية، وتطوير أدوات ذكاء اصطناعي محلي تخدم ملايين المستخدمين يومياً.

انعكاسات إيجابية واسعة على قطاع البرمجة بمصر

تفتح هذه القفزة الرقمية آفاقاً واعدة ومباشرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات في مصر والعالم العربي.

ويرى خبراء التقنية لعام 2026 أن الطفرة المالية لمتجر "App Store" تمنح المطورين والشباب المصريين حافزاً قوياً لابتكار تطبيقات ومشاريع رقمية جديدة وتصديرها للخارج، لاسيما مع زيادة الاعتماد المحلي على الخدمات البنكية المصرفية الرقمية وتطبيقات الفينتك (FinTech) والتوصيل.

يبرهن وصول عوائد متجر أبل إلى حاجز 1.4 تريليون دولار على أن الاقتصاد الرقمي وصناعة التطبيقات باتا يمثلان ركيزة أساسية لا غنى عنها في نمو مفاصل التجارة العالمية لعام 2026.

ومع استمرار تدفق الترقيات العتادية والبرمجية، يتوقع خبراء الاستثمار أن يشهد سوق البرمجيات المحمولة قفزات تكنولوجية جديدة، لتبقى منظومة "App Store" الصخرة الحقيقية التي تبني عليها آبل إمبراطوريتها المالية.

App Store أبل App شركة أبل مبيعات متجر أبل

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