أبل تطور ميزة جديدة لحماية آيفون من السرقة والخطف السريع

تعمل شركة آبل على تطوير ميزة أمان جديدة لأجهزة آيفون، حيث تقوم بقفل الجهاز تلقائيًا عند اكتشاف انتزاعه من يد المستخدم. إليكم التفاصيل.

شركة آبل تلاحق سارقي أجهزة آيفون

تقوم شركة آبل بتضمين تأخيرات أمنية قائمة على الوقت لمنع التغييرات الكبيرة في معرف Apple، ولكن الحقيقة هي أن اللص لا يزال بإمكانه إحداث ضرر كبير بمجرد حصوله على جهاز iPhone غير مقفل.

ولهذا السبب تعمل شركة آبل على ميزة جديدة تقوم تلقائيًا بقفل جهاز الآيفون عندما يكتشف النظام أنه قد تم انتزاعه من يد المستخدم، على غرار ميزة قفل كشف السرقة في نظام أندرويد .

ستعتمد هذه الأنظمة على عدة إشارات، بما في ذلك مقياس التسارع في الآيفون، لاكتشاف لحظة انتزاع الجهاز من يد المستخدم. وبمجرد تأكيد الانتزاع، سيتم غلق الآيفون تلقائيًا.

ولتحديد ما إذا كان قد تم أخذ جهاز iPhone من مالكه، ستراقب الميزة أيضًا المسافة من ساعة Apple Watch المقترنة وبالإضافة إلى ذلك، بمجرد تنفيذ الميزة وتفعيلها بالكامل، ستأخذ في الاعتبار نفس القواعد التي تنطبق على حماية الجهاز المسروق

إذا أشارت تلك الظروف إلى أن جهاز iPhone قد أُخذ من مالكه في مكان غير مألوف، فبالإضافة إلى قفل الجهاز تلقائيًا، ستقوم الميزة بتقييد الوصول إلى نفس المناطق المحمية بواسطة ميزة حماية الجهاز المسروق.

لا توجد تفاصيل حول موعد الإعلان عن هذه الميزات، لكن الكود الذي اطلعت عليه 9to5Mac يُشير بوضوح إلى أنها قيد التطوير النشط. نأمل أن تُطرح قريبًا.