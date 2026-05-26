"أبل" تبدأ اختبار نظام "iOS 27" بواجهة كاميرا ثورية وتحديثات كبرى لتطبيق الصور

تستعد شركة أبل الأمريكية لإحداث ثورة برمجية جديدة في منظومة التصوير الخاصة بهواتف الآيفون عبر حزمة التحديثات الضخمة المرتقبة في نظام التشغيل “iOS 27”.

وأفادت تقارير برمجية مسربة من مجتمعات المطورين، بأن التحديث الجديد يركز بشكل أساسي على إعادة هندسة واجهة تطبيق الكاميرا بالكامل وتطوير تطبيق الصور (Photos)، لتقديم تجربة التقاط وإدارة وسائط تفاعلية وأكثر سلاسة لعام 2026.

إعادة تصميم واجهة الكاميرا لتسهيل التحكم الأحادي

تستهدف أبل من خلال المظهر الجديد لواجهة الكاميرا تبسيط الوصول إلى أدوات التصوير الاحترافية ومنع التشتت البصري أثناء التقاط اللقطات السريعة؛ وحرص مصممو الواجهات بالشركة على نقل خيارات التحكم في دقة الإضاءة.

وعمق العزل، ودرجات التقريب (Zoom) إلى الجزء السفلي من الشاشة بالقرب من زر التقاط الصور، مما يتيح للمستخدمين إمكانية إدارة كافة الإعدادات المعقدة بيد واحدة وبمرونة مطلقة.

تنظيم ذكي للصور يعتمد على التكشيف العصبوني المحسن

تمنح البرمجيات المطورة لتطبيق الصور قدرات تنظيمية مذهلة تعتمد على الجيل الأحدث من محرك المعالجة العصبية "Apple Intelligence".

وبموجب هذا التحديث، سيقوم التطبيق تلقائياً بتصنيف مكتبة الوسائط بناءً على الأنشطة، والوجوه، والتعرف اللحظي على اللقطات الجمالية والمعمارية، مع إطلاق ميزة بحث ذكية تتيح للمستخدم العثور على صورة معينة عبر كتابة وصف تفصيلي للأحداث أو الملابس التي ظهرت في اللقطة القديمة.

أدوات تحرير احترافية مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي

تدمج أبل حزمة من أدوات التعديل السحرية داخل نظام "iOS 27" لتتيح للمبدعين والمحترفين معالجة الصور دون الحاجة لتطبيقات خارجية مستقلة.

وتوفر الميزات الجديدة القدرة على إزالة العناصر والظلال المشتتة من الخلفية بنقرة واحدة، وتعديل جودة الألوان بدقة تامة، فضلاً عن تحسين جودة الصور الملتقطة في الإضاءة المنخفضة، مما يضمن لمستخدمي هواتف آيفون في مصر والشرق الأوسط أداءً بصرياً يضاهي الكاميرات السينمائية.

يبرهن تركيز أبل على تطوير برمجيات التصوير في نظام "iOS 27" على أن معركة الهواتف الذكية لعام 2026 باتت تحسمها الشفرات البرمجية والذكاء الاصطناعي بجانب قوة العتاد الفيزيائي.

ومع اقتراب موعد الكشف الرسمي عن النظام في مؤتمر المطورين، يتوقع خبراء التقنية أن تساهم هذه اللمسات الابتكارية في تعزيز ولاء المستخدمين وحسم صدارة المنظومة الرقمية لصالح عملاق كوبرتينو.