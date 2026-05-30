قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد فارس يدعم أقطاي: لا يجب التنازل عن حلم كأس العالم 2030
عزيز الشافعي يحتفي بـ ألبوم حماقي: أغنيتان لهما قصة سأحكيها قريباً
رئيس الوزراء يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي
القصة الكاملة لـ محامية عاشت مأساة الطلاق والرؤية .. نهاد الرشيدي فقدت حياتها أمام طفلتها بعد صراع طويل على الحضانة
مش مصدق إزاي.. خالد منتصر يسخر من رفع فيلم أسد من دور العرض
العلاج الحر بالبحيرة يغلق 65 منشأة طبية مخالفة وينذر 70 آخرين
نهائي كأس عاصمة مصر يقترب.. صراع قوي على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية
فتحي سند: أكرم توفيق ورقة رابحة لأي فريق قادر على شغل أكثر من مركز
مواعيد مباريات اليوم السبت 30-5-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
سعر الذهب عيار 18 يسجل5807 جنيها في رابع أيام العيد
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات
يوم النفر الثاني بدأ منذ دقائق.. فيه يكرم الله عباده بنعيمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تطلق رسمياً النسخة التجريبية العامة الأولى من تحديث iOS 26.6

أبل
أبل
احمد الشريف

أطلقت شركة أبل الأمريكية الإصدار التجريبي العام الأول (Public Beta 1) من تحديث نظام التشغيل المرتقب “iOS 26.6”.

وفجّر تقرير نشره موقع "9to5Mac" العالمي المتخصص في متابعة شؤون الشركة تفاصيل الحزمة البرمجية الجديدة، والتي جاءت لترسيخ استقرار النظام وتحسين معالجة البيانات، بعد أسابيع من الاختبارات المغلقة داخل مجتمعات المطورين لعام 2026.

تطوير ميزات الذكاء الاصطناعي لتسريع معالجة البيانات

تستهدف أبل من خلال تحديث "iOS 26.6" رفع كفاءة الأدوات التوليدية التابعة لمنظومة "Apple Intelligence" على الهواتف المتوافقة.

وتمنح الترقية البرمجية الجديدة المساعد الذكي قدرات استجابة لحظية أسرع عند كتابة الملاحظات وتلخيص النصوص، فضلاً عن تحسين خوارزميات التعرف على الوجوه والعناصر داخل مكتبة وسائط تطبيق الصور دون التسبب في إجهاد المعالج الرئيسي أو التبريد الزائد للهيكل.

إصلاحات أمنية شاملة لزيادة استقرار هواتف الآيفون

تعالج الحزمة البرمجية المحدثة عدداً من الثغرات الأمنية الطفيفة ومستويات استهلاك الطاقة التي رصدها المستخدمون في النسخ السابقة.

وحرص مهندسو أبل على دمج حزم إصلاحية تضمن الاستقرار العملي للواجهات وتمنع قفل التطبيقات المفاجئ، بالتوازي مع تعزيز أداء الاتصالات اللاسلكية وبث الميديا لمنع بطء نقل الإشارة أو تذبذب معدل الإطارات في التحديثات الجارية لعام 2026.

خطوات برمجية مرنة للتسجيل 

تتيح أبل للجمهور العام في مصر والشرق الأوسط فرصة تجربة النظام الجديد مجاناً وبخطوات مرنة عبر الموقع الرسمي لبرنامج برمجيات أبل التجريبية؛ وبموجب الآلية المتبعة.

 يمكن للمستخدمين الانتقال إلى إعدادات الهاتف ثم واجهة تحديث البرامج واختيار "iOS 26.6 Public Beta"، وسط تحذيرات تقنية بضرورة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفات الهاتف لضمان سلامة التدفق الرقمي للبيانات.

يبرهن الطرح السريع للنسخة التجريبية من نظام "iOS 26.6" على أن أبل تسير بخطى ثابتة نحو صقل أنظمتها التكنولوجية وتوفير بيئة تشغيل آمنة للمستهلك المعاصر؛ ومع اقتراب موعد الطرح الرسمي الشامل لكافة المستخدمين، ستبقى آراء وتجارب المشاركين في النسخة التجريبية هي المحرك الأساسي لحسم جودة النسخة المستقرة النهائية.

أبل شركة أبل iOS 266

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

ارشفية

الاحتلال يضرب بيروت مرتين منذ اتفاق أبريل 2026

ارشفية

عمرو الليثي : فيه ناس بحياتنا صعب تعويضها .. و غيابهم يترك فراغ كبير

ارشفية

مطالب لبنانية بوقف الاعتداءات ومنع التوغل البري في الجنوب

بالصور

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة بطعم مميز زي المطاعم

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط

تسلا تطلق نظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين

القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة

المراوح أم التكييف في الحر؟.. خبراء يوضحون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد