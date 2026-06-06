محافظ الدقهلية: 50 مليون جنيه دعم جديد من وزارة الصحة لمستشفيات الإقليم

أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق، موافقة الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة والسكان على دعم مستشفيات المحافظة بأجهزة طبية حديثة ومتطورة بقيمة تقارب 50 مليون جنيه، لتعزيز القدرات التشخيصية والعلاجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم السبت- العمل بكل الجهود لتوفير مختلف الخدمات الصحية اللازمة لأبناء الدقهلية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يمثل خطوة جديدة لتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

من جانبه، أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الدعم الجديد يتضمن توفير 3 أجهزة أشعة تداخلية متحركة حديثة (C-Arm) لصالح مستشفيات جمصة المركزي، وميت سلسيل المركزي، ونبروه المركزي.

وأشار الجزار إلى أن هذه الأجهزة تُعد من أحدث التقنيات المستخدمة داخل غرف العمليات، حيث تساهم في إجراء جراحات العظام الدقيقة والتدخلات الوعائية المختلفة بكفاءة عالية، فضلاً عن توفير تصوير لحظي يساعد الفرق الطبية على تنفيذ العمليات بدقة وأمان أكبر.

وفي سياق آخر، أكد محافظ الدقهلية أن الدولة تسعى بكل جهودها لتوفير منشآت رياضية وترفيهية واجتماعية تقدم خدماتها لمختلف الفئات بما يعود بالنفع على المواطنين، مشدداً على ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه المنشآت لخدمة أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم السبت، نادي الساحة الشعبية بمدينة المنصورة؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه رئيس حي غرب المنصورة، محمد أمين.

ووجه المحافظ ببحث المعوقات التي تحول دون تطوير النادي كافة، ودراسة سبل الارتقاء به، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة هذه العقبات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة به.

كما كلف محافظ الدقهلية رئيس حي غرب المنصورة بإزالة الأكشاك العشوائية المخالفة على سور النادي كافة، ونقلها إلى موقع مناسب مع تقنين أوضاعها، فضلاً عن رفع الإشغالات المحيطة بالسور كافة؛ حفاظاً على المظهر الحضاري للنادي والمنطقة المحيطة به.