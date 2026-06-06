قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطاقة الأمريكي: أسعار الوقود ستنخفض قريبا
طموحات إيلون ماسك: عطلات سياحية إلى القمر وحياة بشرية على سطح المريخ
نزيف العملات المشفرة.. بيتكوين تسجل أسوأ خسائر أسبوعية منذ انهيار FTX
أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة انبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
مجــ.زرة جديدة في غزة.. غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين تخلف قتــ.لى وجرحى
الذهب نازل .. مفاجأة بشأن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا| اعرف التفاصيل
أمين الإصلاح والنهضة: الدولة نجحت في مواءمة التشريعات مع معايير العمل الدولية
رغم أزمة الوقود العالمية.. مصر للطيران تتجاوز التحديات ومطار القاهرة يسجل معدلات تشغيل قياسية
موعد كسوف الشمس الكلي 2026 .. مناطق تتحول إلى ظلام نهاري كامل
تعليم جنوب سيناء: لا شكاوى في اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية
عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: 50 مليون جنيه دعم جديد من وزارة الصحة لمستشفيات الإقليم

محافظ الدقهلية طارق مرزوق
محافظ الدقهلية طارق مرزوق
أ ش أ

أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق، موافقة الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة والسكان على دعم مستشفيات المحافظة بأجهزة طبية حديثة ومتطورة بقيمة تقارب 50 مليون جنيه، لتعزيز القدرات التشخيصية والعلاجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم السبت- العمل بكل الجهود لتوفير مختلف الخدمات الصحية اللازمة لأبناء الدقهلية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يمثل خطوة جديدة لتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

من جانبه، أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الدعم الجديد يتضمن توفير 3 أجهزة أشعة تداخلية متحركة حديثة (C-Arm) لصالح مستشفيات جمصة المركزي، وميت سلسيل المركزي، ونبروه المركزي.

وأشار الجزار إلى أن هذه الأجهزة تُعد من أحدث التقنيات المستخدمة داخل غرف العمليات، حيث تساهم في إجراء جراحات العظام الدقيقة والتدخلات الوعائية المختلفة بكفاءة عالية، فضلاً عن توفير تصوير لحظي يساعد الفرق الطبية على تنفيذ العمليات بدقة وأمان أكبر.

وفي سياق آخر، أكد محافظ الدقهلية أن الدولة تسعى بكل جهودها لتوفير منشآت رياضية وترفيهية واجتماعية تقدم خدماتها لمختلف الفئات بما يعود بالنفع على المواطنين، مشدداً على ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه المنشآت لخدمة أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم السبت، نادي الساحة الشعبية بمدينة المنصورة؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه رئيس حي غرب المنصورة، محمد أمين.

ووجه المحافظ ببحث المعوقات التي تحول دون تطوير النادي كافة، ودراسة سبل الارتقاء به، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة هذه العقبات، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة به.

كما كلف محافظ الدقهلية رئيس حي غرب المنصورة بإزالة الأكشاك العشوائية المخالفة على سور النادي كافة، ونقلها إلى موقع مناسب مع تقنين أوضاعها، فضلاً عن رفع الإشغالات المحيطة بالسور كافة؛ حفاظاً على المظهر الحضاري للنادي والمنطقة المحيطة به.

محافظ الدقهلية وزارة الصحة مستشفيات الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

بالصور

هل تناول الفول يسبب الغباء؟.. أخصائي تغذية يكشف الحقيقة الكاملة

هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟
هل يسبب الفول قلة التركيز والانتفاخ؟

هيونداي أيونيك V تظهر لأول مرة على الطرق العامة قبل طرحها الرسمي

هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V
هيونداي أيونيك V

نشرة المرأة والمنوعات| طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته.. نقص هذا المعدن يهدد صحة النساء ويؤثر على ذكاء الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سعر هيونداي النترا ام دى موديل 2012 المستعملة في مصر| صور

هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد