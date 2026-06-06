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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سعر هيونداي النترا ام دى موديل 2012 المستعملة في مصر| صور

هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012.‏

تعتمد السيارة هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏ على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 130 حصان عند 6300 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 157 نيوتن/متر عند 4850 دورة في الدقيقة.

يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات (أو يدوي من 5 سرعات)، مما يسمح للسيارة بالتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 11.6 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 195 كم/ساعة.

تأتي السيارة هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏ بطول إجمالي يبلغ 4530 مم، وعرض 1775 مم، وارتفاع 1445 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2700 مم توفر مساحة جلوس ممتازة. يبلغ خلوص السيارة عن الأرض (الارتفاع عن الأرض) 150 مم، وتزن السيارة وهي فارغة حوالي 1186 كجم، كما تتسع الحقيبة الخلفية لتخزين 485 لتر من الأمتعة.

السيارة هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏ بخزان وقود بسعة 48 لترا، وتتميز باستهلاك اقتصادي للوقود يبلغ في المتوسط 6.7 لتر لكل 100، وترتكز على إطارات مقاس 15 بوصة أو 16 بوصة للفئات الأعلى.

 سعر السيارة هيونداي النترا ام دى موديل 2012‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 550 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏

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سعر هيونداي النترا ام دى موديل 2012 المستعملة في مصر| صور

هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏
هيونداي إلنترا ام دى موديل 2012‏

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