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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس عنتيل الشرقية 15 يوما على ذمة التحقيقات

المتهم
المتهم
محمد الطحاوي

أكد مصدر أمني أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشكل موسع مع المتهم المعروف إعلاميا بعنتيل الشرقية وفحص محتوى هاتفه المحمول والاستماع إلى أقواله.

وأكد المصدر أن جهات التحقيق المختصة قررت تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامات تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على خصوصية عدد من الفتيات وعدم صحة إخلاء سبيله.

كانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بإستدراج الفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل إحدى الشقق السكنية وتصويرهن بقصد إبتزازهن بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (طالب"19عام" – مقيم بدائرة مركز شرطة #الزقازيق) وبحوزته (هاتفه المحمول"بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه للواقعة)، وبمواجهته إعترف بإستدارجه بعض الفتيات عبر مواقع التواصل الإجتماعى وتقابله معهن بالشقة محل سكنه وقيامه بتصويرهن بإرداتهن دون إبتزازهن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الشرقية بعنتيل الشرقية مصدر امني هاتفه المحمول

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