32 ب مشاكل داخلية يجمع محمد ممدوح وهنا شيحة في مهرجان تريبيكا

يواصل النجمان محمد ممدوح وهنا شيحة حضورهما في المهرجانات السينمائية الدولية، من خلال الفيلم الروائي القصير «32 ب مشاكل داخلية»، المشارك ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة الروائية بمهرجان مهرجان تريبيكا السينمائي، المقام حاليًا في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويُعرض الفيلم اليوم السبت ضمن فعاليات المهرجان، الذي تستمر دورته الحالية حتى 14 يونيو، وسط مشاركة مجموعة من الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم.

أحداث فيلم «32 ب

وتدور أحداث «32 ب مشاكل داخلية» حول أب أرمل يجد نفسه في موقف غير متوقع بعد أن تُبلغه والدة إحدى زميلات ابنته بضرورة شراء حمالة صدر لها، ما يدفعه لخوض تجربة جديدة ومحرجة أثناء محاولته التعامل مع الأمر، في إطار إنساني يحمل أبعادًا اجتماعية وعائلية.

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، وهنا شيحة، وأحمد داش، وجيسيكا حسام الدين، وجهاد حسام الدين، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد طاهر.