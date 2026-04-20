مشاكل داخلية 32B بطولة محمد ممدوح يشارك في مهرجان تريبيكا السينمائي بنيويورك

يشارك الفيلم القصير "مشاكل داخلية 32B" بطولة الفنان محمد ممدوح، في فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي بنيويورك خلال شهر يونيو المقبل، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة الروائية، في خطوة جديدة تعكس حضور السينما المصرية على الساحة الدولية.



وجاء اختيار فيلم "مشاكل داخلية 32B" للمشاركة في مهرجان تريبيكا السينمائي بنيويورك، بعد إشادات بحبكته الدرامية ورؤيته الفنية، وسط منافسة مع مجموعة من أبرز الأعمال العالمية المشاركة في الدورة الحالية.



ويُصنف الفيلم ضمن الأعمال ذات الطابع الإنساني، حيث تدور أحداثه حول لحظة فاصلة في العلاقة بين أب وابنته المراهقة، في معالجة درامية تمزج بين مشاعر الفقد والاحتواء، مع لمسات كوميدية خفيفة تضيف توازنًا للأحداث.

أبطال "مشاكل داخلية 32B"



ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد ممدوح كل من هنا شيحة، وأحمد داش، وجيسيكا حسام الدين، وجهاد حسام الدين، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد طاهر.

ومن المتوقع أن يساهم عرض الفيلم في مهرجان تريبيكا في تعزيز حضور السينما المصرية القصيرة على المستوى العالمي، خاصة مع تزايد الاهتمام بالأعمال التي تقدم رؤى إنسانية مختلفة ومبتكرة.