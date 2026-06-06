رئيس مياه الشرب بالجيزة يواصل جولاته الميدانية بجنوب المحافظة

واصل المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولاته الميدانية بمركز العياط، حيث تفقد عددًا من مواقع العمل والخدمات لمتابعة انتظام التشغيل والوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جوله الميدانية بمركز العياط

وشملت الجولة تفقد عدد من فروع القطاع التجاري بمركز العياط، وهي فروع القطوري، والعياط شمال، والعياط جنوب، وبرنشت، بالإضافة إلى فرع مزغونة، وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلبات وشكاوى العملاء.

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كما تفقد رئيس الشركة محطة رفع الصرف الصحي بمركز العياط، حيث تابع كفاءة التشغيل ومدى جاهزية المحطة، واطلع على برامج الصيانة الدورية والوقائية ومعدلات الأداء، مؤكدًا أهمية الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية وسرعة التعامل مع أي أعطال أو طوارئ قد تطرأ، بما يضمن استدامة الخدمة والحفاظ على كفاءتها واستقرارها وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

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وأكد المهندس محمد حفناوي خلال الجولة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مواقع العمل، وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، والعمل على رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الأداء بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وشدد رئيس الشركة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعتها بشكل فوري، واستمرار أعمال الصيانة الدورية والوقائية للمحطات والشبكات، مؤكدًا أن الجولات الميدانية تأتي في إطار الوقوف على التحديات ميدانيًا ودعم جهود تطوير منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.