استجابة عاجلة لترميم هبوط أرضي بالطريق الدولي الساحلي في منطقة علوش

في استجابة سريعة لترميم هبوط أرضي بالطريق الدولي الساحلي بمنطقة علوش تم التعامل الفوري مع هبوط أرضي بالطريق الدولي الساحلي مطروح – الإسكندرية أمام قرية علوش بالكيلو 17، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

الدفع بالمعدات

وقامت مديرية الطرق ومركز ومدينة مرسى مطروح بمعاينة الموقع وإبلاغ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم الدفع بالمعدات وبدء أعمال الترميم على الفور، مع وضع علامات وإرشادات مرورية تحذيرية حفاظاً على سلامة المسافرين، وتكثيف جهود الإصلاح بشكل عاجل بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، مع تيسير الحركة المرورية بالطريق.

ووجه اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح لنائب رئيس المدينة لقطاع قري شرق ورئيس قرية علوش ، بسرعة التوجه لموقع الهبوط الارضي بالطريق الدولي الساحلي مطروح الاسكندرية للمعاينة علي الطبيعة وتم ابلاغ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة " الكتيبه ٧٣ طرق " وتم التعامل مع البلاغ وجاري العمل في أعمال ترميم الهبوط بالطريق حفاظاً علي أرواح مستلقي الطريق موجهاً الشكر والتقدير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة علي سرعة الاستجابة .

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح بأن العمل يتم علي قدم وساق بموقع بلاغ الهبوط الارضي بالطريق الدولي الساحلي بمنطقة علوش بالتنسيق مع رئاسة المدينة ، وجاري ترميم الحفرة واتخاذ اللازم بمعرفة اللجنة الفنية ، بشكل عاجل حتى يتم الانتهاء منها في أقرب وقت ، حفاظاً علي سلامة المسافرين .

لا تاثير على الحركة المرورية

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بأن الهبوط الارضي بالطريق الدولي بمنطقة علوش ، لم يؤثر على الحركة المرورية بالطريق الدولي الساحلي مطروح الاسكندرية ، ومنذ وصول البلاغ تحرك مجلس المدينة والأجهزة المعنية ، في إطار استجابة سريعة لشكاوى المواطنين ، طبقاً لتكليفات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح .