إعلام إيراني ينشر صور الدمار الذي خلفه الهجوم على قاعدة عسكرية في الكويت.. صور

نشرت وكالة فارس الإيرانية، صور أقمار صناعية، تزعم أنها تظهر آثار الهجوم الإيراني الأخير على قاعدة عسكرية في الكويت.

وحسب ما قالت الوكالة الإيرانية، فإنه "بعد الهجوم العدواني الأمريكي على جنوب إيران وانتهاك وقف إطلاق النار، هاجمت طهران القواعد التي انطلق منها الهجوم".

وأضافت أنه "في أعقاب هذه الهجمات، أكدت مصادر أمريكية تضرر طائرات مسيرة تابعة للجيش الأمريكي".

وأشارت "فارس" إلى أنه "بناء على آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، تبين أن حظيرة الطائرات المسيرة الأمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت قد دُمِّرت بالكامل".

و من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن رصد 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، اليوم، واعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.

وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، إن العدوان الإيراني الآثم نتجت عنه أضرار مادية من دون إصابات بشرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية نجحت في التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان لها أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

كما دعت رئاسة الأركان العامة للجيش الأمريكي الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.