حماس: مجزرة الخيام بغزة تصعيد إجرامي يهدف لتدمير وقف إطلاق النار

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حازم قاسم، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بحق الأطفال والنساء داخل خيام النازحين بمدينة غزة عصر اليوم، في تصعيد إجرامي متواصل لحرب الإبادة التي لم تتوقف ضد المدنيين.

وشدد قاسم، على أن العدو المجرم مستمر في خروقاته لتعهداته؛ موضحاً أن هذه المجازر تتزامن مع انطلاق اللقاءات في القاهرة لبحث تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يؤكد أن الاحتلال يعمل على تقويض الاتفاق وتدميره، ويضرب بعرض الحائط جهود الوسطاء وما يُسمى “مجلس السلام”، بحسب وكالة أنباء "صفا".

ودعا الناطق باسم حركة حماس الدول الوسيطة والضامنة إلى إعلان موقف واضح وصريح منها، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال باعتباره الطرف المسؤول عن تعطيل تنفيذ الاتفاق وإفشال مساراته.